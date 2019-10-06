الأوغندي تشيبتيجي يحرز ذهبية 10 آلاف متر بمونديال القوى

أحرز الأوغندي جوشوا تشيبتيجي اليوم الأحد، الميدالية الذهبية لسباق عشرة آلاف متر ضمن منافسات بطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى بالدوحة.



وبهذا، افتتح العداء الأوغندي عصر ما بعد العداء البريطاني الشهير مو فرح.



وتفوق تشيبتيجي في النهاية على منافسه الإثيوبي يوميف كيجليتشا الذي ركض بجواره طيلة اللفة الأخيرة من السباق قبل أن ينفرد العداء الأوغندي بصدارة السباق في آخر 50 مترا.



وقطع البطل الأوغندي مسافة السباق في 26 دقيقة و36ر48 ثانية ليحرز الميدالية الذهبية بعدما فاز بالفضية في النسخة الماضية عام 2017.



وفي المقابل فاز منافسه الإثيوبي بالميدالية الفضية قاطعا المسافة في 26 دقيقة و34ر49 ثانية فيما حل الكيني رونيكس كيبروتو ثالثا وفاز بالميدالية البرونزية بزمن بلغ 26 دقيقة و32ر50 ثانية.



وكان فرح احتكر لقب هذا السباق في آخر ثلاث نسخ من بطولات العالم وكذلك في دورتي الألعاب الأولمبية عامي 2012 و2016 فيما يشارك فرح حاليا في سباقات الماراثون.