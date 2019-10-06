بحث الشئون العسكرية بين الإمارات والسعودية

ذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، استقبل نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في قصره اليوم الأحد، لبحث التنسيق المشترك في الشئون الدفاعية والعسكرية.



وقالت الوكالة إنهما بحثا أيضا "العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة في المجالات كافة خاصة التعاون الاستراتيجي".