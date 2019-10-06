"قلب تونس" يجدد ثقته في هيئة الانتخابات

جدد حزب قلب تونس برئاسة نبيل القروي ثقته في الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، بعد نتائج أولية وفقا لاستطلاعات الرأي أظهرت تقدم حزب حركة النهضة أولا وقلب تونس ثانيا، رغم إعلان الأخير حصوله على المركز الأول.



وأوضح حزب قلب تونس في بيان مساء اليوم الأحد، أنّ عمليّات استطلاع الآراء المذكورة تحتمل هامشا للخطأ، والحال أنّ ترتيب الحزبين الأوّلين متقارب جدّا، إضافة إلى أنّ المعدّل الوطنيّ لا يعكس بدقّة عدد المقاعد المحرزة فعليّا بعد احتساب أكبر البواقي في الانتخابات التشريعيّة.



وحذر الحزب من كلّ محاولات النّيل من نزاهة الانتخابات والتأثير على نتائج عمليّة الفرز التي تجري الآن بمراكز الاقتراع التي وحدها قادرة على إعطاء النتائج الصحيحة والمطابقة للواقع.



وجدد الحزب ثقته المطلقة والكاملة في الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، واعتبارها الجهة الوحيدة المخوّلة للإعلان عن النتائج النهائيّة، داعيا أعضاء الحزب للالتزام بالهدوء، والاستعداد للدّور الثاني من الانتخابات الرّئاسيّة.



وأظهرت النتائج الأولية حصول النهضة على 46 مقعدا بقيادة راشد الغنوشي، فيما حصل قلب تونس على 43 مقعدا بقيادة رجل الأعمال نبيل القروي، وحزب تحيا تونس، الذي يقوده رئيس الوزراء يوسف الشاهد على 16 مقعدا، فيما حلت قائمة الحزب الدستوري الحر على 20 مقعدا.