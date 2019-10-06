الإثنين 07 أكتوبر 2019 الموافق 08 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

"قلب تونس" يجدد ثقته في هيئة الانتخابات

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:54 م
نبيل القروي
نبيل القروي
محمد عمر
طباعة
جدد حزب قلب تونس برئاسة نبيل القروي ثقته في الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، بعد نتائج أولية وفقا لاستطلاعات الرأي أظهرت تقدم حزب حركة النهضة أولا وقلب تونس ثانيا، رغم إعلان الأخير حصوله على المركز الأول.

وأوضح حزب قلب تونس في بيان مساء اليوم الأحد، أنّ عمليّات استطلاع الآراء المذكورة تحتمل هامشا للخطأ، والحال أنّ ترتيب الحزبين الأوّلين متقارب جدّا، إضافة إلى أنّ المعدّل الوطنيّ لا يعكس بدقّة عدد المقاعد المحرزة فعليّا بعد احتساب أكبر البواقي في الانتخابات التشريعيّة.

وحذر الحزب من كلّ محاولات النّيل من نزاهة الانتخابات والتأثير على نتائج عمليّة الفرز التي تجري الآن بمراكز الاقتراع التي وحدها قادرة على إعطاء النتائج الصحيحة والمطابقة للواقع.

وجدد الحزب ثقته المطلقة والكاملة في الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، واعتبارها الجهة الوحيدة المخوّلة للإعلان عن النتائج النهائيّة، داعيا أعضاء الحزب للالتزام بالهدوء، والاستعداد للدّور الثاني من الانتخابات الرّئاسيّة.

وأظهرت النتائج الأولية حصول النهضة على 46 مقعدا بقيادة راشد الغنوشي، فيما حصل قلب تونس على 43 مقعدا بقيادة رجل الأعمال نبيل القروي، وحزب تحيا تونس، الذي يقوده رئيس الوزراء يوسف الشاهد على 16 مقعدا، فيما حلت قائمة الحزب الدستوري الحر على 20 مقعدا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء تسجيل الترشيحات للانتخابات التشريعية فى تونس

"نداء تونس" يطلب الإفراج عن المرشح الرئاسى نبيل القروى

خريطة أحزاب تونس بانتخابات البرلمان.. هل يسيطر المستقلون؟

نبيل القروى: أرفض التحالف مع حركة النهضة ولهذا أنا سجين

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

"فخر العسكرية المصرية".. ماذا تعرف عن اللواء عبدالقوي الشافعي؟

منذ حوالي 7 ساعات

تعديل موعد إذاعة فيلم "الممر" على القناة الأولى

منذ حوالي 3 ساعات

ديسابر: الظلم التحكيمي سبب تعادل بيراميدز مع طلائع الجيش بالدوري

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الداخلية الفرنسي يقرّ بوجود "ثغرات" في تتبع منفذ اعتداء باريس

ads

الصور

image description

تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة

image description

صور احتفالات المصريين بنصر السادس من أكتوبر

image description

صور.. خماسية الأهلى فى أسوان

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

الأكثر قراءة

يلا شوت Juventus HD.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر اليوم | ماتش يوفنتوس ضد إنتر ميلان بجودة عالية HD بدون تقطيع

حفل زفاف يجمع تامر حسنى وصفاء أبوالسعود.. صور

"فخر العسكرية المصرية".. ماذا تعرف عن اللواء عبدالقوي الشافعي؟

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر اليوم الأحد في الدوري الإسباني

أيام زمان

يوسف وهبي.. فنان آمن بعالم الأرواح واستخدمها للتداوي

فيديو نادر.. زيارة الرئيس السادات والملك فيصل بن عبدالعزيز لخط بارليف

فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس السادات من المستشفى ودفنه

حسن الإمام يُقبل "ركب" الراحل حسين رياض.. تعرّف على القصة

الصحة

عصير البرتقال يزيد احتمالات الإصابة بالسكري

وصفة طبيعية للتخلص من التجاعيد

دراسة: مشاهدة الأفلام تسرع الشيخوخة

أفضل المشروبات للحماية من الإصابة بالسكرى

الرئيس نيوز

أردوغان سيلتقي ترامب الشهر المقبل للتباحث بشأن المنطقة الآمنة في سوريا

الجندي يحتفي بنصر أكتوبر: "لو الجزيرة في زمن الحرب لأشادت بإسرائيل"

بصور السيسى والأعلام..الجالية المصرية بأمريكا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

أحمد موسى: الإخوان قتلة لم يشاركوا فى حرب أكتوبر

منوعات

العثور على حشيش داخل "دورة مياه" بمساحة 500 متر مربع في إيطاليا

"جوجل" تُطلق ميزة جديدة للعديد من تطبيقاتها

ابتكار علاج جديد لإصلاح إصابات الدماغ

رائدا فضاء يستبدلا بطاريات المحطة الدولية

كشكول

"زيدان": ندعم ريادة الأعمال بالمدارس الفنية من أجل التنمية المستدامة

"التعليم الفني" ينتهي من تدريب تخصصات الزخرفة والأثاث علي مناهج " الجدارات"

أسيوط... طالب يشعل النيران في فصله انتقاما من إدارة المدرسة

ألسن عين شمس تهنئ الشعب المصري بإنتصارات أكتوبر المجيدة

إسلام سياسي

إخوانى منشق يكشف خطة الجماعة الإرهابية الفترة المقبلة

خبير أمني: سوابق الإخوان لتخريب الدولة فشلت جميعها

"دينية البرلمان" تنظم مؤتمرًا لبحث آليات تجديد الخطاب الديني

باحث إسلامي:"الإرهابية" ستلعب على سلاح الشائعات لفترة طويلة


زيت وسكر

بشرى سارة لمرضى جفاف العين

“الإسكان” تؤكد الإلتزام بالبرامج الزمنية للعاصمة الإدارية

أسعار الذهب بنهاية 6 أكتوبر

“المالية” توافق علي نقل المنتدبين على 775 درجة شاغرة بالجمارك

مقالات الرأي
كريم عبدالعاطي
لماذا الشفافية؟
د. محمد السيد سالم
مصر من الفراغ إلي العمق الأفريقي
د. منى حلمى
غاندى الذى هزم الإمبراطورية التى لم تكن تغيب عنها الشمس
مؤمن المحمدي
عوف الأصيل
المزيد

الثقافة

نضال الجيش المصري في احتفالية فنية بعنوان "يوم النصر" بالإسكندرية

سمير قسيمي: حياة بائسة أن نختار إما الموت عزلة أو العيش خائفين

4 شعراء يهود يكتبون عن حرب أكتوبر: أصبح لون الرمال أحمر

محاضرة عن انتصارات أكتوبر بمكتبة إمبابة العامة.. الثلاثاء

صفحتنا ع الفيس بوك