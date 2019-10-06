تعليق ناري من أحمد موسى على تعادل الزمالك مع أف سي مصر

علّق الإعلامي أحمد موسى، على تعادل الزمالك مع نادى مصر فى الدورى، قائلًا: "ليس حال الزمالك".



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مدرب الزمالك محتاج حد يتكلم معاه، ده وضعه صعب، واضح إن فيه حاجة حصلت لمدرب الزمالك هذه السنة".



وتابع: "بعكس الأهلي، الله أكبر على الأهلي، خمسة وخميسة في عين الحسود، أوعوا تحسدوا الأهلي".



وأكمل: "أتمنى أن يلعب الزمالك بمستواه، وما حدث مع نادي مصر لا يليق بالزمالك، جمهور الزمالك بيتنكد".