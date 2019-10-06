قائد أطول معركة جوية يروي تفاصيل إسقاطه "فانتوم" إسرائيلية

روى اللواء أحمد المنصوري، قائد تشكيل مقاتلات في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، تفاصيل أطول معركة جوية والتي استغرقت 13 دقيقة، وكان اشتباكًا بين طائرتين ميج-21 و6 طائرات فانتوم إسرائيلية.



وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، أن الفانتوم كانت طائرة مجهزة بأحدث التكنولوجية الأمريكية، موضحًا أن قدرة الفانتوم تعادل قيمة 3 طائرات ميج-21.



وأردف: "صدر لنا أمر بالاشتباك، فطائرات فانتوم قالوا دول 2 ميج هنلعب بيهم، لكني نجحت في إسقاط طائرة قائد التشكيل في أول 30 ثانية، واستمرت المعركة 13 دقيقة حتى نفذ الوقود من الطائرة واستشهد قائد الطائرة الأخرى الطيار حسن لطفي وعمره 19 سنة".



وختم:"إسرائيل كان معاها أمريكا ومصر معاها ربنا، الرئيس الشهيد أنور السادات قال لنا ده اللي موجود وده اللي هنحارب به".