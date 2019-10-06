محمد الغباشي: المقاتل المصري أذهل العالم بشجاعته ودفاعه عن أرضه وعرضه

هنأ تقدم اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأبطال القوات المسلحة، والشعب المصري العظيم صاحب الإرادة والعزيمة القوية في حرب أكتوبر 1973.



وأضاف "الغباشي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى: " المقاتل المصري أذهل العالم بشجاعته ووقوفه أمام دبابة العدو دفاعًا عن أرضه وعرضه".



وأوضح مساعد رئيس حزب حماة الوطن: "رغم الظروف الاقتصادية استطاعوا أن يحققوا النصر في حرب أكتوبر 1973".



وتابع: "عندما كنا نسافر للتدريب في الأكاديميات العسكرية في الخارج، كان المتدربين عندما يعلموا أن هناك ضابط مصري معهم، يسألوه: كيف يستطيع العسكري المصري أن يقف أمام دبابة العدو، لافتًا إلى أنها عقيدة وإيمان وشجاعة الجندي المصري، تلك الخلطة السحرية التي لا تتواجد إلا في عروق الجندي المصري".