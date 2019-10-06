بيترز يفوز بذهبية رمي الرمح وينتزع الميدالية الأولى لجرينادا في مونديال القوى

انتزع أندرسون بيترز متسابق جرينادا اليوم الأحد الميدالية الذهبية لمسابقة رمي الرمح في بطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى.



وتفوق بيترز على منافسيه الأوروبيين المرشحين بقوة للقب المسابقة حيث سجل 89ر86 متر مقابل 21ر86 متر للاستوني ماجنوس كيرت صاحب أفضل رقم للمسابقة في العام الحالي والذي فاز اليوم بالميدالية الفضية.



واكتفى الألماني يوهانس فيتر بطل أوروبا بالميدالية البرونزية مسجلا 37ر85 متر علما بأنه خاض المسابقة للدفاع عن لقبه العالمي.

وهذه هي الميدالية الأولى لجرينادا في البطولة الحالية.