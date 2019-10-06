فوز الحزب الاشتراكي الحاكم بالبرتغال في الانتخابات البرلمانية

فاز الحزب الاشتراكي الحاكم بالبرتغال في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد، بهامش كبير، حسب التوقعات الأولية.



وحصل الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء أنطونيو كوستا على ما يتراوح بين 34 و39% من الأصوات، حسبما ذكر تلفزيون "آر تي بي".



ورغم ذلك، ربما يخسر الاشتراكيون الأغلبية المطلقة التي يأملون فيها. وسوف يتعين على كوستا أن يواصل الاعتماد على دعم الأحزاب الأخرى.



وخلال الفترة التشريعية الحالية، كان يحظي بدعم الكتلة اليسارية الماركسية، وتحالف الخضر والشيوعيين، دون تشكيل ائتلاف رسمي.