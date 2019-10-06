هيمنة أمريكية على سباقي التتابع 4 × 400 متر بمونديال القوى

واصل المنتخب الأمريكي هيمنته على سباقات التتابع 4 × 400 متر ببطولات العالم لألعاب القوى وحصد الميدالية الذهبية الثامنة على التوالي في بطولات العالم بإحراز المركز الأول اليوم الأحد في النسخة السابعة عشرة من البطولة.

كما حقق منتخب السيدات ذهبية التتابع 4 × 400 متر ليؤكد هيمنته مجددا.

وحقق فريد كيرلي مع زملائه مايكل كيري وويلبرت لوندون وراي بنيامين الميدالية الذهبية حيث قطع الفريق الأمريكي المسافة في دقيقتين و69ر56 ثانية.

وحل المنتخب الجامايكي في المركز الثاني بزمن دقيقتان و90ر57 ثانية مقابل دقيقتين و78ر58 للمنتخب البلجيكي الذي أحرز الميدالية البرونزية.

وفي سباق السيدات، توج المنتخب الأمريكي المكون من فيليس فرانسيس وسيدني ماكلوجلين ودليلة محمد وواديلين جوناثاس بالميداليةالذهبية مسجلا ثلاث دقائق و92ر18 ثانية مقابل ثلاث قائق و89ر21 ثانية للمنتخب البولندي الذي احتل المركز الثاني وفاز بالميدالية الفضية.

ونال المنتخب البريطاني الميدالية البرونزية بزمن بلغ ثلاث دقائق و02ر23 ثانية بعد تجريد المنتخب الجامايكي من نتيجته علما بأنه أنهى السباق في المركز الثالث.

ولم تشارك أليسون فيليكس في نهائي السباق مع المنتخب الأمريكي ولكنها نالت ميدالية ذهبية لمشاركتها في التصفيات لترفع بهذا رصيدها إلى 18 ميدالة منها 13 ميدالية ذهبية في صدارة أكثر الرياضيين والرياضيات تحقيقا للنجاح في بطولات العالم.