الجيش الليبي: دخولنا العاصمة طرابلس ممكن في أي وقت

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، إن الغارات الجوية من القوات المسلحة الليبية لم تتوقف خلال الأيام الماضية والتي استهدفت العديد من التجمعات من ميليشيات ومخازن الأسلحة والذخيرة والطائرات المسيرة لميليشيات طرابلس.



وأضاف "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية له بنشرة "أخبار TeN"، والمُذاع على فضائية "TeN"، أنه قد تم بالأمس تدمير منظومة هوائية متحركة لقيادة الطائرات المسيرة والمعنية بالأساس التوصل لأهداف أبعد ومواقع القوات الليبية الداخلية خاصة الجبهة الغربية باتجاه "سرت"، موضحًا أن ضرب تلك المنظومة أعاق ذلك التقدم وجعلها عديمة الجدوى بالنسبة لهم: "تم تدميرها بالكامل".



وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، أنه قد تم فك عدد من التحصينات الخاصة بالميليشيات منها ميليشيا "أبو سليم" والتي تأوي العديد من المجرمين والإرهابيين المطلوبين، مشيرًا إلى أنه قد تم السيطرة على جميع مداخل العاصمة ما سهل دخول طرابلس بعد القضاء على عدد كبير من قادة الميليشيات والمجرمين المقاتلين في صفوفهم: "مسألة دخول طرابلس بالإمكان في أي وقت ولكن الغاية الأساسية القضاء على الميليشيات التي تعرقل الاستقرار والأمن في ليبيا".