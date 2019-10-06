لماذا الشفافية؟

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كريم عبدالعاطي

عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

في كثير من دول العالم التى اختارت طريق التقدم يتم التعامل مع الأمور التى تشغل الرأى العام بشفافية تامة من قِبَل حكومات تعتمد على إتاحة المعلومات وتتناولها وسائل الإعلام بقدر كبير من المهنية، ويتم تحليل الموقف عن طريق متخصصين فى كل مجال.وهناك أيضا دول تسخِّر جميع أدواتها وآلاتها الإعلامية ضد مصالح دول أخرى.وقد تلجأ فى كثير من الأحيان إلى تزييف الحقائق بما يخدم مصالحها الخاصة والتى تسهم بشكل أساسى فى توجيه المشاهد، والذى يُترك فريسة لهذا الإعلام المضلل أو لاجتهادات من مخيلته قد تقوده فى النهاية إلى طريق يخالف الحقيقة.أشارت ديليا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية، إلى وجود علاقة واضحة ما بين وجود ديمقراطية سليمة والنجاح فى مكافحة الفساد، وأنه يمكن للفساد أن يستشرى بشكل واسع حين تستند الديمقراطيات إلى أسس هشّة، وحين يستغل ذلك السياسيون الشعبويون والمناهضون للديمقراطية لمصلحتهم.على سبيل المثال، تراجعت درجات كل من هنغاريا وتركيا بثمانى نقاط وتسع نقاط تباعا على المؤشر خلال السنوات الخمس الماضية.وفى نفس الفترة تراجع تصنيف تركيا من "دولة شبه حرة" إلى "دولة غير حرة"، فى حين سجلت هنغاريا أدنى درجاتها على مستوى الحقوق السياسية منذ سقوط الشيوعية سنة 1989.وتعكس هذه التقييمات تردِّى الأوضاع على مستوى سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية، كما تكشف عن تفاقم التضييق على المجتمع المدنى والإعلام المستقل فى هذه الدول.كما يوضح تقرير منظمة الشفافية الدولية فى عام 2018 تقدم مصر بثلاث نقاط عن تقرير عام 2017 وذلك يضعنا فى ترتيب 105 من أصل 180 دولة، ومما لا شك فيه أننا نحتاج إلى المزيد فى هذا المجال عن طريق تقديم الأفكار والأطروحات التى من شأنها محاربة الفساد والقضاء عليه، والذى ينعكس على تعزيز فرص الاستثمار، وبالتالى توفير فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج، وكل ذلك يسهم فى انتعاش الاقتصاد.لا نختلف على أن الشفافية مبدأ أساسى، يجب التمسك به إلا فى حالات محددة قد تتعلق بالأمن القومى وما يترتب عليه (مع إيجاد توصيف دقيق لمثل هذه الحالات) ولكن بدون ذلك فهى أداة فعالة فى كشف وتوضيح الرؤية مما يسهم فى بناء الأوطان ورفع الثقافة والمعرفة والوعى لدى الشعوب.