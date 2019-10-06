الثلاثاء.. افتتاح الدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

يُفتتح يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بأوبرا سيد درويش في مدينة الإسكندرية، فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، تحت رئاسة الأمير أباظة.



وتحل الدورة الـ35 باسم الفنانة القديرة نبيلة عبيد، والتي سيتم تكريمها في حفل الافتتاح، كما سيتم تكريم كل من الفنان محمود قابيل، والمخرج الكبير محمد فاضل، على مشوارهم الفني الطويل، وترأس الفنانة لبلبة لجنة تحكيم الأفلام العربية بالمهرجان، كما ترأس الفنانة رانيا فريد شوقي أحد لجان التحكيم أيضًا.



وتقام فعاليات المهرجان في الفترة من 8 لـ13 أكتوبر وسيتم تكريم السينما الأسبانية في الدورة الجديدة بوجودها كضيف شرف المهرجان، ويعقد القائمين على المهرجان مؤتمر صحفي غدًا بفندق شيراتون المنتزة؛ لكشف كافة تفاصيل الدورة الجديدة.