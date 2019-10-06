تراجع احتياطي الصين من النقد الأجنبي لـ 3.092 تريليون دولار في سبتمبر

تراجعت احتياطيات الصين من العملات الأجنبية الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير الماضي،

حسبما ذكر البنك المركزي الصيني على موقعه الالكتروني اليوم الأحد.



ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، تراجعت الاحتياطات من الصرف الأجنبي إلى 092. 3 تريليون دولار في سبتمبر مقابل 107. 3 تريليون دولار في الشهر السابق عليه.



ويقل الرقم عن متوسط تقديرات يبلغ 106. 3 تريليون دولار في استطلاع رأي أجرته بلومبرج على عدد من خبراء الاقتصاد.