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د. محمد السيد سالم

مصر من الفراغ إلي العمق الأفريقي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:54 م
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تُعد مصر بعبقرية موقعها في قلب العالم ورأس أفريقيا المطل على المتوسط، ومصب أعظم أنهارها "نهر النيل" والحقيقة إن لمصر دورا كبيرا عبر التاريخ يتخطى الدور الأفريقي والإقليمي إلى دور عالمي مؤثر في كثير من فترات تاريخها.

فمصر هي التي علمت العالم الزراعة والقراءة والكتابة وغيرها من العلوم على مر العصور، حيث تُعد مصر جزء أصيل من القارة الأفريقية، فإن العلاقة بين مصر والقارة الأفريقية تعتبر علاقة قدر ومصير ومصالح مشتركة.

ولابد أن يدرك الجميع أن مستقبل مصر في أفريقيا، حيث ترتبط مصر بالقارة ارتباطاً حضارياً جسدته الجغرافيا، والتاريخ ووحدة المصير، كما دعمته المصالح المشتركة بين شعوب القارة، وكذلك سعي مصر الدائم لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتقدم والازدهار بين دول القارة السمراء.

وجاءت السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو 2013 لتتحرك وفقا لعدد من المحددات والأطر لتعبر عن إرادة الشعب المصري.

كما عملت على استعادة الدولة المصرية لدورها الفاعل في محيطها الأفريقي أو المتوسطي أو العربي واستعادتها لموقعها على كافة الأصعدة تأكيدا لانتمائها العربي وجذورها الأفريقية وهويتها الإسلامية؛ إذ أكد الرئيس السيسي على الأهمية التاريخية والاستراتيجية لعلاقات مصر الأفريقية، ومدى اعتزاز مصر بانتمائها لقارة أفريقيا.

يتضح ذلك بشدة من خلال تتبع حركة السياسة الخارجية المصرية بمختلف أبعادها الدبلوماسية والسياسية والثقافية والاقتصادية والتعليمية والرياضية والاجتماعية.

كما تمكنت مصر خلال السنوات الأخيرة من تقديم نموذجها التنموي المستند إلى أولوياتها الوطنية وحالة الاستقرار والأمن والحراك التنموي الجاد.

ولعل العديد من الدول الإفريقية في أمس الحاجة للاستفادة من التجربة المصرية، إذ نجحت القيادة السياسية في استعادة دور مصر فى القارة الأفريقية وبناء علاقات جيدة وجسور من الثقة المتبادلة مع دول القارة الأفريقية لتبدأ مصر حقبة جديدة من العلاقات الجيدة واستعادة مكانتها بين دول القارة.

لذا وجب على دول القارة الافريقية توحيد الجهود من أجل تحقيق التنمية لدول القارة في المستقبل في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 التي تمثل رؤية شاملة وخارطة طريق تنموية لمستقبل القارة، والعمل على احتواء النزاعات والصراعات ومكافحة الارهاب داخل القارة الأفريقية.


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د. محمد السيد سالم
عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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