لينكولن كونتينيتال تكشف عن نسخة استثنائية مقابل 115 ألف دولار

تعتزم شركة لينكولن الأمريكية المصنعة للسيارات طرح دفعة استثنائية جديدة من سياراتها طراز كونتيننتال Continental ذات الأبواب عكسية، بحلول نهاية العام الجاري وبسعر يبدأ من 115.470 ألف دولار، وفقا لموقع "موتور وان".



وكانت الشركة طرحت 80 سيارة في الدفعة الاستثنائية الأولى مطلع العام الجاري احتفالا بمرور 80 سنة على تأسيسها، بيد أن هذه الدفعة نفدت من الأسواق خلال 48 ساعة من طرحها.



والسيارة التي أطلق عليها اسم كونتيننتال Coach Door سيطرح منها هذه المرة 150 وحدة، موديل 2020، على أن تتمتع بمواصفات السيارة 2019.



وزودت لينكولن النسخة الخاصة من موديل Continental بمحرك توربيني فئة V6 سعة 3.0 لتر، وبقوة تصل إلى 400 مع عزم دوران 542 قدما.