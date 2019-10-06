الأحد 06 أكتوبر 2019 الموافق 07 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

كو: تقنيات التبريد بالاستاد ساهمت في ارتفاع مستوى المنافسة بمونديال القوى

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:52 م
البريطاني سيبستيان
البريطاني سيبستيان كو
وكالات
طباعة
أكد البريطاني سيبستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن تقنيات التبريد المستخدمة في استاد خليفة الدولي بالدوحة ساعدت اللاعبين على التألق في بطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى.
وأوضح كو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم برفقة دحلان الحمد رئيس اللجنة المحلية المنظمة للبطولة: "إذا توافرت لدينا التقنية، فلماذا لا نستخدمها".
وشهدت البطولة العديد من الأرقام القياسية الوطنية إضافة إلى بعض الأرقام القياسية العالمية وأرقام جديدة للبطولة.
وقال كو إن 28% من أصحاب الميداليات في البطولة، التي تنتهي في وقت لاحق اليوم، كانوا أقل من 24 عاما، كما تحدث عن مشاهدته "لأفضل بطولة عالم فيما يتعلق بأداء الرياضيين على الإطلاق".
كما أثنى كو على حصول 40 دولة على ميداليات قبل إجراء آخر سبعة سباقات نهائية، والتي أظهرت أيضا أنه من الصواب إقامة البطولات في أسواق جديدة مثل قطر والشرق الأوسط.
وأشار كو "قبلنا التحدي بالقدوم إلى قطر وسط هذا الطقس وقد نجحت التجربة ولم نجد شكاوى من الأجهزة الطبية.. وبالعكس وجدنا أفضل خدمات طبية في العالم".
وشدد كو "إننا نعيش في مجتمع عالمي. ينبغي أن نشارك الرياضة مع أكثر من تسعة أو عشرة أماكن".
وأوضح رئيس الاتحاد الدولي "الرياضة تستمر في العمل بجد للمساعدة في إحداث تغيير اجتماعي".
وأشار كو "كانت أمامنا تحديات لكننا واجهناها. أعتقد أن الأمور سارت على ما يرام".
واعترف دحلان الحمد، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى: "واجهنا صعوبات في الحضور الجماهيري في البداية لكن الجمهور حضر لاحقا عن قناعة بما سيأتي لمشاهدته".
وأوضح الحمد أنه لو كانت رغبة المنظمين هي حشد المشجعين في المدرجات كان من الممكن أن يحدث هذا منذ البداية لكن الخطة كانت جعل الجماهير تحضر عن قناعة لمتابعة فعاليات البطولة والاستمتاع بها.
وألمح الحمد إلى أن قطر حاولت أن تكون دولة مضيفة جيدة، منوها أنها بذلت جهودا لزيادة الحضور الجماهيري لفعاليات البطولة في إطار سعيها المستمر لزيادة شعبية الرياضة.
واختتم الحمد حديثه قائلا "لا نقول إننا وصلنا إلى الكمال. حاولنا مضاعفة جهودنا لجعل الأمور جيدة. هناك دائما دروس ينبغي تعلمها.
سنراجعها ونحللها. سنزيد عدد الجماهير".

موضوعات متعلقة

منذ أقل من نصف ساعة

عواد ينقذ الزمالك من هزيمة مفاجئة ويخطف نقطة من "إف سي مصر"

منذ ساعة الا ربع

شوقى غريب: طموحنا كبير لحصد «إفريقيا تحت 23 عامًا» ومالى أقوى المنافسين

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت Juventus HD.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر اليوم | ماتش يوفنتوس ضد إنتر ميلان بجودة عالية HD بدون تقطيع

منذ ساعة و نصف

ديسابر: الظلم التحكيمي سبب تعادل بيراميدز مع طلائع الجيش بالدوري

ads

الصور

image description

تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة

image description

صور احتفالات المصريين بنصر السادس من أكتوبر

image description

صور.. خماسية الأهلى فى أسوان

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

الأكثر قراءة

يلا شوت Juventus HD.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر اليوم | ماتش يوفنتوس ضد إنتر ميلان بجودة عالية HD بدون تقطيع

حفل زفاف يجمع تامر حسنى وصفاء أبوالسعود.. صور

مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر اليوم الأحد في الدوري الإسباني

تعديل موعد إذاعة فيلم "الممر" على القناة الأولى

أيام زمان

يوسف وهبي.. فنان آمن بعالم الأرواح واستخدمها للتداوي

فيديو نادر.. زيارة الرئيس السادات والملك فيصل بن عبدالعزيز لخط بارليف

فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس السادات من المستشفى ودفنه

حسن الإمام يُقبل "ركب" الراحل حسين رياض.. تعرّف على القصة

الصحة

أطعمة تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

احذر العصائر الطبيعية قد تصيب بالسكري

تعرف على أفضل السوائل لترطيب الجسم

3 خرافات عن صحة الأمعاء

الرئيس نيوز

إحالة 167 مسئولا وموظفا في الوحدات المحلية والصحية بـ"الدقهلية" للتحقيق

منظمة سودانية: المحكمة الدستورية قبلت تسليم "البشير" للمحكمة الجنائية الدولية

الري: مصر متمسكة بالاستعانة بطرف دولي في ملف "سد النهضة"

"الكهرباء" تعلن: وظائف خالية لجميع الموهلات وبدون.. بهذه الشروط

منوعات

ابتكار علاج جديد لإصلاح إصابات الدماغ

رائدا فضاء يستبدلا بطاريات المحطة الدولية

فيلم الجوكر يثير جدلا عالميا

منح "ملك الأوبرا" جائزة باتوتا جيابيا

كشكول

"زيدان": ندعم ريادة الأعمال بالمدارس الفنية من أجل التنمية المستدامة

"التعليم الفني" ينتهي من تدريب تخصصات الزخرفة والأثاث علي مناهج " الجدارات"

أسيوط... طالب يشعل النيران في فصله انتقاما من إدارة المدرسة

ألسن عين شمس تهنئ الشعب المصري بإنتصارات أكتوبر المجيدة

إسلام سياسي

إخوانى منشق يكشف خطة الجماعة الإرهابية الفترة المقبلة

خبير أمني: سوابق الإخوان لتخريب الدولة فشلت جميعها

"دينية البرلمان" تنظم مؤتمرًا لبحث آليات تجديد الخطاب الديني

باحث إسلامي:"الإرهابية" ستلعب على سلاح الشائعات لفترة طويلة


زيت وسكر

“الكهرباء” تعلن عن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات.. بهذه الشروط!

“السجائر الإلكترونية” بها سم قاتل.. التفاصيل!

“كهرباء قنا” تواصل ملاحقة سارقي التيار

“تموين الإسكندرية” تؤكد انتظام الصرف التمويني

مقالات الرأي
كريم عبدالعاطي
لماذا الشفافية؟
د. محمد السيد سالم
مصر من الفراغ إلي العمق الأفريقي
د. منى حلمى
غاندى الذى هزم الإمبراطورية التى لم تكن تغيب عنها الشمس
مؤمن المحمدي
عوف الأصيل
المزيد

الثقافة

محاضرة عن انتصارات أكتوبر بمكتبة إمبابة العامة.. الثلاثاء

"الكارثة".. هكذا وصفت ابنة موشي دايان حرب أكتوبر في روايتها

رواية مفقودة.. ديوان جديد لـ وائل السمري عن "هيئة الكتاب"

احتفالية فنية بذكرى أكتوبر بقصور ثقافة القليوبية

صفحتنا ع الفيس بوك