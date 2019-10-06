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أحمد موسى: أبناء القوات المسلحة الحاليين امتداد لأبطال جيل أكتوبر العظيم

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:49 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن أبطال القوات المسلحة الموجودين الآن هم امتداد لأبطال اقوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن جيش العزة والكرامة، جيش النصر هو الموجود اليوم، امتداد للجيل الذي حرر الأرض في أكتوبر 1973.

وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، ورئيس الأركان الفريق محمد فريد، وكل الأبطال والقيادات بالقوات المسلحة هم امتداد لجيل أكتوبر الذي حرر الأرض في 1973، لافتًا إلى أنهم من يحررون الأرض الآن من جماعة الإخوان الارهابية المجرمين.

وتابع: "مصر اتحررت في 1973 من العدو الإسرائيلي، وسيتم تحريرها اليوم من العدو الإرهابي الإخواني".

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