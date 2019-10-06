إصابة شخصين عقب تصادم سيارتين بطريق الأوتوستراد

أصيب شخصان، في حادث تصادم سيارتين ملاكي، بطريق الأوتوستراد، بالقرب من طلعة الطريق الدائري، بسبب السرعة الزائدة.



وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم سيارتين، بطريق الأوتوستراد، بمحيط حي الخليفة، وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارتين ملاكي بسبب السرعة الزائدة، وإصابة قائدي السيارتين، وتم نقلهما إلى المستشفي العام لتلقي العلاج.



وتم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.