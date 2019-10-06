شيفروليه تضيف خاصية مثيرة إلى طراز كورفيت 2020

قررت شركة شيفروليه الأمريكية للسيارات إضافة خاصية "صوت المحرك الزائف" إلى الجيل الجديد من طرازها الرياضي "كورفيت" والذي طرح منذ 3 أشهر.



وبهذا تنضم شيفروليه إلى قائمة شركات السيارات التي توفر خاصية تغيير صوت محرك موديلاتها الرياضية، عبر توفير مقاطع صوتية لمحركات مختلفة يمكن تطبيقها على السيارة الأصلية، وفقا لموقع "موتور وان".



وتمنح تلك الخاصية لسائقي السيارات سماع أصوات محركات أقوى عند ضغطهم على دواسة البنزين.



وفي الفترة الماضية، وفرت شركة مرسيدس هذه الخاصية في عدد من موديلاتها التابعة لفئة AMG، وكذلك فعلت شركة بورش التي أعلنت مؤخرا إضافة الخاصية لطرازها الكهربائي الجديد "تايكان".