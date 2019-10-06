ميامبو تفوز بذهبية الوثب الطويل ببطولة العالم

أنهت الألمانية مليكة ميامبو موسما مذهلا بحصد ذهبية الوثب الطويل ببطولة العالم لألعاب القوى اليوم.



وحققت ميامبو أفضل ثلاثة أرقام هذا الموسم قبل انطلاق البطولة ومددت سجلها إلى أربعة أرقام بتحقيق 7.30 متر لتستقر على قمة منصة التتويج.



ونالت الأوكرانية مارينا بيخ-رومانتشوك الميدالية الفضية محققة 6.92 متر بفارق سنتيمتر واحد أمام النيجيرية إيسي برومي التي اكتفت بالبرونزية.



وكانت ميامبو هي الوحيدة التي كسرت حاجز سبعة أمتار وفعلت المتسابقة الألمانية ذلك في جميع محاولاتها الثلاث الأخيرة.

