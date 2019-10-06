مصرع شخص صدمته سيارة بطريق الأوتوستراد 15 مايو

لقي شخص مجهول الهوية، مصرعه صدمته سيارة ملاكي، أثناء عبوره طريق الأوتوستراد، بالقرب من مدخل مدينة 15 مايو.



وتلقى العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة 15 مايو، إشارة من النجدة، مفادها مصرع شخص صدمته سيارة ملاكي، وبالانتقال والفحص عثر جثة رجل في العقد الرابع من العمر، ولم يستدل على هويته، وتشير التحريات الأولية إلى أن الضحية من المشردين.



وتحفظت قوات الأمن على قائد السيارة الملاكي ويدعى محمود حمدان، وجارٍ مناقشته حول ملابسات الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حلوان العام.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.