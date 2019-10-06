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أحمد موسى عن كذب "الجزيرة": "ربنا يضيق عليكم قبوركم"

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:34 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
رباب الأهواني
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تسائل الإعلامي أحمد موسى عن اتجاه قناة الجزيرة في حرب أكتوبر، قائلًا: "لو كانت الجزيرة "قناة تميم" موجودة في فترة حرب أكتوبر 1973، لمن كانت تنحاز؟".

واضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاه: الجزيرة اليوم متضايقة أن المصريين يحتفلون بنصر أكتوبر، وجميع برامجهم يتحدثون عني، متابعًا: هذا شيء يسعدني جدًا، واضح إني واجعكم أوي، ده أنا النهارده همسح بالجزيرة واللي شغالين فيها البلاط."

وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي": "عار على الجزيرة وعلى تميم أنهم يحزنون على احتفال المصريين بنصر أكتوبر"، لافتًا إلى أنهم قالوا إن الجيوش العربية حققت انتصارات كبيرة حيث تم تحرير شربط "ضيق" على الضقة الشرقية لقناة السويس من أراضي سيناء وجزء من الجولان بعد احتلالهما عام 1976.

وعلق "موسى": "الجزيرة بتقول "شريط ضيق"، متابعًا: "ربنا يضيق عليكم قبوركم يابتوع الجزيرة، ياللي إنت ت مش عارف إن مصر حررت كل أراضيها، ياللي إنت متضايق إن إحنا بنحتفل النهاردة بنصر أكتوبر".

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