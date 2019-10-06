KOOORA LIVE - يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر NOW PLUS رابط ماتش البرسا بدون تقطيع BARCA LIVE

حرصا من موقع "الدستور" على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا لـ مباراة برشلونة و إشبيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني، ومرفق في هذا الخبر رابط بث مباشر مباراة برشلونة وإشبيلية يمكنكم من خلال مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية في الليغا عبر الإنترنت أون لاين بدون تقطيع.









موعد مباراة برشلونة و إشبيلية في الدوري الإسباني





يستضيف فريق برشلونة نظيره إشبيلية، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني.





بث مباشر مباراة برشلونة و إشبيلية في الدوري الإسباني





ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدروي الإسباني بينما يطمح إشبيلية في تحقيق نتيجة إيدابية خارج الديار.





مشاهدة مباراة برشلونة و إشبيلية





ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدروي الإسباني برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن إشبيلية صاحب المركز السادس.





مباراة برشلونة و إشبيلية بث مباشر





وبلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد مع بلد الوليد، ريال سوسيداد مغ خيتافي، سيلتا فيجو مع أتلتيك بلباو، ريال مايوركا مع إسبانبول.