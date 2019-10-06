العاهل الأردني: تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة يجب ألا يتكرر

قال العاهل الأردني، الملك عبدالله بن الحسين، اليوم الأحد، إن تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة يجب ألا يتكرر.



ونشر العاهل الأردني تغريدة عبر موقع "تويتر" قال فيها: "سعادتي برؤية الطلبة في مدارسهم كبيرة، وأهنئ المعلمين بيومهم العالمي".



وأضاف: "تابعت تفاصيل الإضراب، وبعضها كان مؤلما بعبثيته وأجنداته البعيدة عن مصلحة الطالب والمعلم والتعليم، فكان لا بد من إنهاء الاستعصاء خدمة للعملية التعليمية".



وأكد عبدالله الثاني على أن الثمن الأكبر كان تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة، مشددا على أن ذلك يجب ألا يتكرر.



هذا وكانت الحكومة الأردنية، أعلنت التوصل لاتفاق بشأن الرواتب مع نقابة المعلمين من أجل إنهاء إضراب بدأ قبل شهر.



وأبرم الاتفاق بين الطرفين لوقف الإضراب والعودة إلى المدارس، يوم الأحد.



وكان نحو 3 آلاف شخص شاركوا منذ أيام باعتصام أمام مبنى النقابات المهنية في عمان، دعما لمطالب المعلمين الذين ينفذون إضرابا عن العمل منذ نحو شهر، مطالبين بزيادة على الراتب.