اتحاد الكرة يؤكد التزامه بالمواعيد الموضوعة لمباريات الدوري الممتاز

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، التزامه بالمواعيد الموضوعة من قبله لمباريات مسابقة الدوري الممتاز وضرورة أن يكون للمسابقة الأولى في مصر مواعيد منضبطة ومعروف وقت انطلاقها وختامها.



وأوضح الاتحاد - في بيان رسمي أصدره اليوم الأحد - أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد حدد موعدا لانطلاق الدوري في 21 سبتمبر الماضي في حين تم الإشارة إلى شهر مايو المقبل لختام المسابقة؛ لحين تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد نهائي البطولات الإفريقية حتى يتسنى تحديد موعد نهاية الدوري بكل دقة.



وأشار الاتحاد - في بيانه - أن أي تعديلات جرت على الملاعب المحددة في الجدول جاءت بطلب من الجهات الأمنية، لافتا إلى ما ورد في لائحة المسابقة أن تحديد الملاعب مسئولية الأندية مسئولية كاملة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، دون تدخل اتحاد كرة القدم في ذلك.



ويأتي هذا التوضيح المهم من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم؛ للتأكيد على ضرورة تضافر جهود عناصر اللعبة كافة من أجل الخروج بمسابقة الدوري بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية ومكانتها الكبيرة.