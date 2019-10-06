أحمد موسى يهنئ الجيش والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر

هنأ الإعلامي أحمد موسى الشعب المصري، بذكرى نصر أكتوبر المجيد.



ووجه "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" رسالة تحية للجيش والشعب المصري، قائلًا: "كل عام ومصر وجيشها وقادتها ومقاتليها من أبطال القوات المسلحة في كل زمان ومكان بخير، يوم الانتصار، يوم العزة وعودة الكرامة للأمة العربية بالكامل وليس مصر وحدها".



وتابع مقدم برنامج "على مسئوليتي": "كل التحية لروح الزعيم البطل الخالد الرئيس محمد أنور السادات صاحب قرار الحرب، ثم بعد ذلك قرار السلام".