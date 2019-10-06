رئيس الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالاتصالات: إنجازات السيسى تفوق ما تحقق فى الـ40 سنة الماضية

اكتشافات الغاز تضاعفت ٨ مرات.. وننشئ العشرات من المدن الجديدة الآن



مدن القناة قامت على أكتاف «الإسكان التعاونى».. ونطالب بمزيد من طرح الأراضى للجمعيات



ندعو الاتحاد التعاونى لتبسيط إجراءات المناقصات والأعمال الاستشارية لسرعة إنجاز الأعمال



ساهمنا بـ8 ملايين جنيه لتجديد مرافق «تقسيم اللاسلكى».. ونطالب القاهرة بالمساعدة فى الرصف

قال المحاسب مجدى عبدالرحمن رشدى، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين فى الاتصالات السلكية واللاسلكية، إن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى تفوق ما تحقق فى الـ٤٠ سنة الماضية، مشددًا على أن مصر تحولت إلى «نمر اقتصادى» واستعادت مكانتها دوليًا وإقليميًا، بفضل قيادته الرشيدة.

ودعا «رشدى»، فى حواره مع «الدستور»، الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى، لتبسيط إجراءات المناقصات والأعمال الاستشارية لسرعة إنجاز الأعمال، وطالب بطرح مزيد من الأراضى لجمعيات الإسكان التعاونى، خاصة فى ظل دورها الكبير ومساهمتها فى توفير مساكن بأسعار مناسبة للآلاف من أعضائها.

وكشف عن مساهمة جمعيته بـ٨ ملايين جنيه لتجديد مرافق مشروعها «تقسيم اللاسلكى»، الواقع فى المعادى الجديدة، رغم تسلم حى البساتين تلك المرافق بمحاضر تسليم رسمية، داعيًا أجهزة محافظة القاهرة للمساهمة فى أعمال رصف شوارع التقسيم.



■ بداية.. كيف ترى الوضع الاقتصادى المصرى؟

- مصر بشعبها الأصيل، وقواتها المسلحة وشرطتها، وقيادتها الحكيمة ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصبحت «نمرًا اقتصاديًا» فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، فالرئيس نجح فى قيادة البلاد إلى تنمية حقيقية، خلال السنوات الخمس الماضية «٢٠١٤-٢٠١٩»، التى شهدت إنجازات لم تتحقق طوال الـ٤٠ سنة الماضية.

وجاء ذلك التقدم الاقتصادى بالتزامن مع نجاح الرئيس فى استعادة مكانة مصر دوليًا وإقليميًا، وجعلها تتحدث بلسان القارة السمراء ككل وتدافع عن قضاياها، بعد رئاستها منظمة الاتحاد الإفريقى.

وأؤكد أن مصر دولة عظيمة، ولن ينال منها الإرهاب أو المؤامرات الخارجية، ونتمنى للرئيس السيسى التوفيق فى قيادة سفينة الوطن ضد كل المؤامرات، ونهنئه، وجيش مصر الوفى، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، وأوجه التحية لأرواح شهداء قواتنا المسلحة والشرطة الذين ضحوا من أجل بقاء مصر حرة آمنة.

■ ما شواهد تحقيق إنجازات لم تشهدها مصر طوال الـ٤٠ عامًا الماضية؟

- تضاعف اكتشاف الغاز ٨ مرات، وإضافة ٢٠٠ ألف فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية، وإنشاء ١٠٠ ألف صوبة زراعية، وانخفاض العجز التجارى، ومشروعات قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وبناء ١٤ مدينة جديدة، وتربية مليون رأس ماشية، بجانب إنشاء شبكة لتوليد الكهرباء تكلفتها بين ٦٠ و٧٠ مليار جنيه، و٧ آلاف كم من الطرق بتكلفة تتجاوز ٨٥ مليار جنيه، فضلًا عن تخصيص ٣٠ ألف فدان فى الوادى الجديد لزراعة ٢.٥ مليون نخلة، وفتح أسواق جديدة للتصدير، وإنشاء العديد من المزارع السمكية.

■ ما موقع قطاع العقارات والإنشاءات على خريطة تلك المسيرة التنموية؟

- قطاع العقارات والإنشاءات يمثل المرآة التى تعكس كل جوانب وأشكال التنمية، كونه من أهم القطاعات كثيفة العمالة، ولتعدد وتنوع أنشطته، فلا يخلو أى استثمار من أعمال إنشائية، إضافة إلى أنه من أسرع القطاعات نموًا، ويعد قبلة الحياة لزيادة نشاط بنوك التمويل العقارى، وشركات التأجير التمويلى، والشركات العقارية وتصدير خدمة المقاولات لأكثر من ١٥ دولة عربية وأجنبية بما يوفر النقد الأجنبى.

وخير دليل على أهمية هذا القطاع هو أرقام الناتج المحلى الإجمالى لقطاع الإنشاءات بالأسعار الثابتة، التى تبلغ قيمتها ٢٩٦٫٦ مليار جنيه، خلال ٢٠١٧، أسهم فيها القطاع الخاص بنحو ٩٥٪.

■ هل إنجازات الرئيس فى الفترة التى ذكرتها تقتصر على الاقتصاد فقط؟

- بالطبع لا.. فعلى مدى ٥ سنوات مضت نفذ الرئيس السيسى عددًا غير محدود من المبادرات التى غيرت مسار مصر اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا وثقافيًا، من بينها توطين صناعة الإلكترونيات، والشمول المالى، والتحول الرقمى، و«أنتِ الأساس» للكشف المبكر على سرطان الثدى، و«عنيك فى عنينا»، وصحة المرأة «الست المصرية هى صحة مصر»، ودراجة لكل مواطن، وتوفير ١٠٠٠ تاكسى.

وكذلك مبادرات وبرامج علاج ومكافحة فيروس «سى»، والكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس، ومصر بلا غارمين، والمعلمون أولًا، وتأهيل الشباب للقيادة، و٢ كفاية، وتنمية الطفولة المبكرة، وفرصة، وسكن كريم، وإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة، وتكافل وكرامة، وأطفال بلا مأوى، وكن متطوعًا، وبينا، ومبادرة مستقبلنا فى أيدينا، وتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ولعيبة بلدنا، وحياة كريمة، ونور حياة.

■ بصفتك رئيس إحدى جمعيات الإسكان التعاونى.. كيف ترى أهمية ذلك القطاع؟ وما أهم مطالبكم فيه؟

- أرفض وأستنكر ما يتعرض له الإسكان التعاونى من حملات غير مبررة، لأن هذا القطاع حيوى ووطنى، فيكفى أن محافظات القناة «بورسعيد- الإسماعيلية- السويس» قامت على اكتاف الإسكان التعاونى بعد حرب ١٩٧٣.

أما مطالبنا، فالمطلب الملح لمعظم الجمعيات هو طرح أراضٍ لها بما يمكنها من تقديم الخدمة لأعضائها، وتوفير مسكن مناسب لهم بسعر مناسب، فهذه الجمعيات تخصص الوحدات للأعضاء بسعر التكلفة، كما نطالب الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى بتبسيط إجراءات المناقصات والأعمال الاستشارية، لسرعة إنجاز الأعمال.

■ بذكر الاتحاد.. كيف ترى دوره والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان؟

- الهيئة برئاسة اللواء مهندس حسام رزق تولى اهتمامًا كبيرًا بالإسكان التعاونى الشعبى، وهو ما يعكسه توفير أراضٍ للجمعيات بشكل غير مسبوق، ونأمل فى توفير المزيد لصالح الجمعيات المنتشرة فى شتى ربوع الجمهورية.

وفيما يتعلق بالاتحاد، أرى أن هناك طفرة فى أداء مجلس إدارته برئاسة اللواء عادل نصحى، الذى يتبع سياسة «الباب المفتوح»، ما يجعلنا نطمع أكثر فى تسهيل الإجراءات، وموافقته على دخول الجمعيات فى مزادات لشراء الأراضى من الهيئات الحكومية.

■ ما أبرز مشروعات الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالاتصالات السلكية واللاسلكية التى ترأسها؟

- لدينا أكثر من مشروع، من بينها مشروع الـ١٠٠ فدان، الذى يقع فى المعادى الجديدة «تقسيم اللاسلكى»، ويحتوى على ٦٥٥ قطعة أرض بمساحات مختلفة تم تطويرها وبناء مساكن عليها، وإقامة مشروعات خدمية للمقيمين فيها، بواقع ٩٧٤ وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومدرستين، ومسجدين، و٤ حضانات، ومول، و١١ حديقة.

وهو مشروع خدمى متكامل، بدأ العمل به أوائل التسعينيات، وتم تسليم مرافقه إلى حى البساتين بموجب محاضر تسليم، ابتداءً من يونيو ١٩٩٦، ونظرًا لمرور أكثر من ٢٠ عامًا على تسليم تلك المرافق، خاصة الطرق، تهالكت وأصبحت سيئة ومحل شكوى دائمة للمقيمين فى التقسيم.

وعلى الرغم من تسلم حى البساتين تلك المرافق، كما قلت، قررت الجمعية، تخفيفًا من أعباء الدولة، فى ٢٠١٤، المساهمة بمبلغ ٨ ملايين جنيه لتطوير هذه المرافق، صرف منها ٢ مليون جنيه لتغيير شبكة مياه الشرب، و١.٢ مليون جنيه لتغيير شبكة الإنارة، مع رصد ٤.٨ مليون جنيه لأعمال رصف شوارع التقسيم، وهى الأعمال الوحيدة التى لم تبدأ لوجود أعمال صيانة بشبكة الصرف الصحى.

ونظرًا لأن تكلفة أعمال الرصف عالية، والمبلغ الذى ساهمت به الجمعية لا يكفى، نناشد محافظ القاهرة، ونائبه للمنطقة الجنوبية، ورئيس حى البساتين، المساعدة فى أعمال رصف شوارع «تقسيم اللاسلكى»، خاصة أن الحى تسلم هذه المرافق بموجب محاضر استلام، ثم أصبحت متهالكة ما أضر بأهالى المنطقة.

■ وماذا عن المشروعات الأخرى؟

- المشروع الثانى هو «اللوتس» فى القاهرة الجديدة، الذى تبلغ مساحته ١٢.١ فدان، ويضم ٢٨ عمارة بـ٦٧٢ وحدة سكنية مساحة الواحدة ١٢٠ مترًا صافيًا «نصف تشطيب»، ومولًا، ومسجدًا، ويجرى العمل حاليًا على استكمال مرافق المشروع، وتسليم الوحدات السكنية للأعضاء، الذين يسددون قيمتها بالتقسيط على فترات زمنية متباعدة، علمًا بأنها مخصصة لهم بسعر التكلفة.

أما المشروع الثالث فهو «لؤلؤة» فى القاهرة الجديدة، الذى تبلغ مساحته ٤.٢ فدان، وبه ١٠ عمارات بـ٢٤٠ وحدة مساحة الواحدة منها ١١٥ مترًا صافيًا «نصف تشطيب»، وسيتم البدء فى تنفيذه الشهر المقبل.

وتتميز مشروعات الجمعية بالشكل المعمارى المتحضر، فى ظل استعانتنا باستشارى للمشروع على قدر عال من الكفاءة، بجانب شركاء النجاح من الشركات المنفذة.

■كيف تفسر النمو الهائل للاقتصاد المصرى؟

- يرجع هذا النمو لاهتمام القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع فى تنفيذ المشروعات القومية، وبناء جيل جديد من المدن العمرانية، والتوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، فمعدل تنفيذ المشروعات لا يمكن وصفه إلا بـ«المعجزة»، بفضل السياسات الرشيدة للرئيس.

■ أخيرًا.. ما رسالتك للشباب؟ ولمن توجه الشكر فى فريق عملك بالجمعية؟

- أقول للشباب: حافظوا على مصر، فهى دولة كبيرة تحتاج إلى العمل والإنتاج لا أى شىء آخر، ووطن عظيم بأبنائه ورئيسه وجيشه القوى. لا تنساقوا وراء الشائعات والأكاذيب، وتسلحوا بالعلم والتعليم، ومصر بإذن الله تعالى ستصبح أكبر دولة فى المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة للجمعية، أتوجه بالشكر إلى مؤسسها، المهندس أحمد كامل، وأعضاء مجالس الإدارات المتعاقبة طوال فترة توليهم، كما أتقدم بالشكر لأعضاء المجلس الحالى على مجهوداتهم فى إنجاز الأعمال، ولمعالى المستشار الجليل محمد بدار، المستشار القانونى للجمعية.

كما أتوجه بالشكر لجميع العاملين فى الجمعية دون استثناء، ومهما أشكرهم لن أوفيهم حقوقهم، فهم كيان هذه الجمعية فى ظل ما يقدمونه لصالح الأعضاء، وتحية كذلك لجميع أعضاء الجمعية العمومية لمساعدتنا فى هذا الإنجاز.









