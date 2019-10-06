مشاهدة بث مباشر الآن مباراة الزمالك ضد نادي مصر kora online Kora live بث مباشر

بث مباشر للقاء القمة المقام علي استاد السلام، في تمام الساعة الـ8 مساءً، بين فريقي نادي مصر أمام نظيره الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.



تقام مباراة الزمالك ومصر في الثامنة مساء، اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومصر اليوم في الدوري المصري



تذاع مباراة الزمالك ومصر اليوم الاحد عبر قناتي "أون سبورت" و"تايم سبورت".





مشاهدة مباراة الزمالك ومصر بث مباشر



مشاهدة مباراة الزمالك مع مصر فى بث مباشر فى منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصرى العام فى منافسة قوية يسعى فيها كلا من الفريقين الى تحقيق الفوز واقتناص الثلاثة نقاط فى مشوار البطولة وتنطلق المباراة فى توقيت الساعة الثامنة مساء بالتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة التاسعة بالتوقيت فى السعودية.



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