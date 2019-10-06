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عالم

جنود صينيون في هونج كونج يحذرون المحتجين من الاعتقال

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:26 م
جريدة الدستور
وكالات
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حذر جنود صينيون في هونج كونج المحتجين، اليوم الأحد، من الاعتقال بسبب تسليط أضواء الليزر على ثكنتهم بالمدينة، في أول احتكاك مباشر بين المحتجين والجيش الصيني خلال المظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أربعة أشهر.
وحذرت حامية جيش التحرير الشعبي الصيني في منطقة كولون حشدًا يضم بضع مئات من المحتجين من أنهم قد يتعرضون للاعتقال لاستهدافهم جنودها وجدران ثكنتها بأضواء الليزر.
وصاح ضابط عبر مكبر للصوت متحدثا بلغة كانتونية ركيكة، وهي اللغة الرئيسية في هونج كونج، "تحملوا عواقب أفعالكم".
جاءت المواجهة مع الجيش الصيني بعد انتهاء مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف من المحتجين في وقت سابق اليوم باشتباكات عنيفة اندلعت في عدة مناطق. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وهاجمت الحشود بالهراوات، بينما رشقها بعض المتظاهرين بالحجارة والقنابل الحارقة مع حلول الليل.
وغطى المحتجون وجوههم في تحد لقوانين الطوارئ التي تعود لفترة الاستعمار والتي فرضتها سلطات المدينة يوم الجمعة وتحظر ارتداء الأقنعة. ويواجه المحتجون عقوبة أقصاها السجن عاما لمخالفة هذا
الحظر.
ونفذت الشرطة أولى حملات الاعتقال بموجب القوانين الجديدة واحتجزت عشرات الأشخاص.
وقال لي، وهو طالب جامعي ارتدى قناعًا أزرق، اليوم الأحد أثناء مشاركته في مسيرة "قانون حظر الأقنعة يؤجج غضبنا فحسب وسينزل المزيد من الناس إلى الشوارع".
وأضاف "لسنا خائفين من القانون الجديد وسنواصل النضال. سنناضل في سبيل الحق. أضع القناع لأقول للحكومة إنني لست خائفا من الطغيان".
ورفع جنود صينيون يقفون على سطح ثكنة أوزبورن في منطقة كولون تونج لافتة كتب عليها بالإنجليزية والصينية "تحذير. أنتم تنتهكون القانون. قد تواجهون ملاحقة قضائية".
وسلط الجنود الذين يرتدون ملابس عسكرية أيضا أضواء كشافات على المحتجين واستخدموا نظارات مكبرة وكاميرات لمراقبتهم. وتم تفريق المحتجين في نهاية المطاف.
وكانت بكين قد أرسلت آلاف القوات عبر الحدود إلى هونج كونج في أغسطس في عملية وصفتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) حينها بأنها تناوب روتيني.
لكن قوات الجيش الصيني ظلت داخل ثكنتها منذ بداية المظاهرات، وتركت التعامل مع الاحتجاجات الحاشدة والعنيفة أحيانا لشرطة هونج كونج.

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