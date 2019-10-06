شوقى غريب: طموحنا كبير لحصد «إفريقيا تحت 23 عامًا» ومالى أقوى المنافسين

قال شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، إن المنتخب يمتلك طموحًا كبيرًا للتأهل إلى أوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠، رغم صعوبة مجموعته ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عامًا، التى ستستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل، وتضم كلًا من مالى والكاميرون وغانا، معتبرًا أن مواجهة المنتخب المالى هى الأقوى، لامتلاكه عددًا كبيرًا من اللاعبين فى الدوريات الأوروبية. ورحب «غريب»، فى حواره مع «الدستور»، بوجود الدولى المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، فى صفوف المنتخب الأوليمبى حال تأهله للأوليمبياد، دون أى شروط، ضمن اللاعبين الثلاثة «فوق السن» الذين يسمح للمنتخبات بضمهم فى الأوليمبياد.







■ بداية.. كيف ترى قرعة بطولة إفريقيا تحت ٢٣ عامًا؟

- الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى واللاعبون والمسئولون، ومن خلفهم الجماهير المصرية العظيمة، يواجهون جميعًا تحديًا قويًا من أجل التأهل إلى أوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠، فى ظل صعوبة المجموعة التى وقع فيها المنتخب، التى أرى أنها قد تكون فى صالحنا، لأنها تدفعنا إلى الاستعداد للبطولة بشكل أفضل، كما أن من يسعى للبطولة عليه أن يكون مستعدًا لمواجهة كل المشاركين الكبار والتغلب عليهم.

■ ما أصعب فريق من وجهة نظرك فى المجموعة؟

- مالى هو الأفضل. فرغم أن الجميع يعتقد أن منتخبى الكاميرون وغانا هما الأقوى، إلا أنه من خلال متابعة الجهاز الفنى المنتخبات المتأهلة للبطولة مع مصر فإن المنتخب المالى سيكون مفاجأة البطولة، لأنه يمتلك عددًا كبيرًا من المحترفين فى أوروبا، والصعوبة الأكبر أن مواجهة «الفراعنة» معه ستكون فى المباراة الافتتاحية.

■ ماذا عن استعداداتكم للبطولة؟

- الاستعداد لهذه البطولة على ما يرام، ولدينا عدد كبير من اللاعبين يتواجدون فى التشكيلات الأساسية لأنديتهم، الأمر الذى يُسهل مهمة «الفراعنة» من خلال الخبرات التى يكتسبونها مع تلك الأندية، سواء فى البطولات المحلية أو المسابقات الإفريقية والعربية.

■ هل أزعجك غياب بعض اللاعبين عن المعسكرات خلال العامين الماضيين؟

- أبدًا، هناك حالة من التفاهم بين الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى والأجهزة الفنية فى الأندية، وعلى المستوى الشخصى مشاركة اللاعب فى مباراة رسمية مع فريقه الأول أفضل بالنسبة لى من الانضمام لمعسكر ودّى، وحدث ذلك مع فريق الزمالك خلال المعسكر الأخير عندما تركنا لاعبيه الأربعة قبل نهائى بطولة كأس مصر.

■ كيف ترى تواجد معظم لاعبيك مع المنتخب الأول؟

- أعتبرها شهادة نجاح للجهاز الفنى، الذى بذل مجهودًا كبيرًا مع هؤلاء اللاعبين على مدى عامين حتى أصبحوا أساسيين فى تشكيلات أنديتهم، وباتوا مطمعًا للجهاز الفنى للمنتخب الأول، سواء السابق بقيادة «أجيرى»، أو الحالى بقيادة حسام البدرى.

■ هل لدينا منتخب يمكنه المنافسة بقوة على حصد اللقب؟

- منتخبنا يضم لاعبين لديهم طموح كبير لحصد اللقب، وليس مجرد حجز بطاقة التأهل للأوليمبياد، وهدفهم هو إسعاد الشعب المصرى، كما أننا نمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين أصحاب الخبرات فى مقدمتهم رمضان صبحى، والصاعد بسرعة الصاروخ مصطفى محمد.

■ وماذا عن حضور الجماهير للمباريات؟

- طالبنا بضرورة تواجد عدد كبير من الجماهير فى مباريات المنتخب خلال البطولة، ولا تقل أعدادها بأى شكل عن المنتخب الأول فى أمم إفريقيا، حتى يكون الجمهور هو الدرع والدافع للمنتخب للتفوق على منتخبات إفريقيا.

إقامة البطولة على أرض مصر تسهل مهمة المنتخب الأوليمبى، وبرغم الضغط العصبى والنفسى الذى سيقع على اللاعبين، لدينا الخبرة الكافية لاستغلال هذه العوامل لصالح «الفراعنة».

■ مَن ستختاره مِن اللاعبين الكبار لتمثيل «الأوليمبى» بعد التأهل؟

- الاختيار سابق لأوانه، لكن وقتها سيصبح الاختيار حسب المراكز، بمعنى أن الثلاثة لاعبين الذين سيتم اختيارهم سيكونون وفقًا لحاجة التشكيلة الأساسية للفريق بدلًا من الاختيار العشوائى الذى يكلف المدير الفنى إجلاس لاعب جاهز من الشباب لمصلحة لاعب كبير.

■ هل يمكن أن يكون محمد صلاح أحدهم؟

- الأمر يتوقف على رغبته، وإذا شارك معنا- بعد التأهل- فستكون المرة الثانية فى تاريخه بعد وجوده فى أوليمبياد لندن ٢٠١٢، وأهلًا به دون شروط، لكن أعتقد أن ارتباطه مع فريقه الإنجليزى يحول دون مشاركته فى الأوليمبياد.

