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فن

كريم محمود عبدالعزيز «إنسان آلى» فى تجربة سينمائية جديدة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:23 م
كريم محمود عبدالعزيز
كريم محمود عبدالعزيز
منار إبراهيم - حسن أمين
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تعاقد الفنان كريم محمود عبدالعزيز، قبل أيام، على المشاركة فى فيلم سينمائى جديد يتعاون فيه مع المخرج بيتر ميمى، ويعكف صناعه حاليًا على التحضيرات اللازمة، وترشيح باقى الأبطال والفنانين المشاركين، استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.
ويسعى «عبدالعزيز» لخروج الفيلم على أكمل وجه ويهتم بتفاصيله وأحداثه، حرصًا منه على أن يقدم محتوى فنيًا بجودة عالية لجمهوره، ليعود به إلى السينما بقوة، خاصة أن فيلمه الأخير «اطلعولى بره»، الذى طرح العام الماضى، لم يحظَ بالنجاح الجماهيرى المطلوب وحقق إيرادات قليلة.
ويعقد صناع الفيلم جلسات للاستقرار على الاسم النهائى للعمل، والإفصاح عن تفاصيله كلها خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لانطلاق التصوير داخل «اللوكيشن» الأساسى فى مدينة الإنتاج الإعلامى. ومن المقرر أن يظهر فيه نخبة كبيرة من نجوم الفن كضيوف شرف، على رأسهم الفنانان إياد نصار، وماجد الكدوانى.
ويعتبر العمل المنتظر هو الأول الذى يجمع بين «عبدالعزيز» و«ميمى»، وينتمى لنوعية أفلام «الفانتازيا» والخيال العلمى حول «إنسان آلى» يلعب دوره «كريم»، وكيفية تأثيره على المجتمع والبشرية، كما يسلط الضوء على المستقبل وتطور التكنولوجيا بشكل مبالغ فيه، فى إطار كوميدى خفيف.
وقرر المخرج بيتر ميمى، الذى سبق له إخراج هذه النوعية من الأعمال السينمائية، الاستعانة بشركة عالمية مختصة بأعمال الجرافيك والمؤثرات البصرية، لتصميم الخدع والمشاهد المعقدة التى تعتمد على المؤثرات البصرية والسمعية، ليخرج العمل فى أفضل صورة ممكنة.
وعلى مستوى الدراما، لم يحسم كريم محمود عبدالعزيز، حتى الآن، قرار مشاركته خلال شهر رمضان المقبل من عدمه، وقالت مصادر مقربة منه إنه تلقى أكثر من عرض درامى خلال الفترة الماضية، لكنه لم يحسم قراره حتى الآن.
وأوضحت المصادر: «كريم يبحث عن ورق جديد لتقديم شخصية مختلفة ومتنوعة عن كل ما قدمه من قبل خلال مسيرته الفنية، خاصة أنه حقق نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الرمضانى الماضى بشخصية لطفى الحراق، التى جسدها أمام الفنان محمد إمام فى مسلسل (هوجان)، وكان التعاون الأول الذى جمعهما معًا، إضافة إلى مسلسل (شقة فيصل) مع النجمة أيتن عامر».

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