مايا دياب: أقدم أغنية شعبية مصرية و«راى» جزائرى قريبًا

أقدم حفلين فى طابا.. وأرحب بتقديم شو استعراضى مع محمد رمضان وإليسا أذكى من الاعتزال



سأخوض تجرية التمثيل مجددًا عندما أجد المحتوى الجيد الذى يليق بى ويناسبنى







ثلاثة وجوه فنية مدهشة صنعت نجاح النجمة اللبنانية مايا دياب، فهى مطربة وممثلة وعارضة أزياء، ما جعلها تحقق شهرة واسعة فى العالم العربى، وتمتلك جمهورًا عريضًا فى مختلف الدول.



«الدستور» التقت النجمة اللبنانية، فى حوار كشفت فيه عن تفاصيل ألبومها الجديد، وإمكانية عودتها إلى التمثيل فى أعمال فنية مصرية، بجانب رأيها فى ردود الأفعال تجاه أغنيتها «الصعيدية» الأخيرة «يابا يابا».





■ بداية.. ما كواليس أغنيتك الجديدة «يابا يابا»؟

- أغنية «يابا يابا» مصرية خالصة، وأنا سعيدة أننى قدمتها لمصر التى أعطتنى الكثير، ويكفينى محبة جمهورها خلال وجودى فيها.

والأغنية باللهجة الصعيدية، وهى لهجة لا يستوعبها الجمهور اللبنانى بشكل جيد، وهذا الأمر جعلنى أحبها وأصر على تقديمها، لأنها ستكون جديدة على جمهورى هناك، فحققت نجاحًا كبيرًا بينهم، واستقبلت منهم ردود أفعال حولها أبهرتنى تمامًا.

روح التعاون مع فريق العمل فى تلك الأغنية كانت مميزة، وأحب أن أشكرهم بداية من الشاعر مؤمن راجح، ومودى منير الذى لحن الأغنية ووزعها، إضافة إلى المخرج المبدع كريستال يونس.

■ ماذا عن ألبومك الجديد؟

- الألبوم الجديد متنوع من حيث اللهجات والأشكال الغنائية المقدمة خلاله، وأنا فى مرحلة اختيار أغانيه، وأتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والمؤلفين المصريين.

وأبحث عن أغنية خليجية تليق بصوتى و«استايلى» فى الغناء لتقديمها فيه، وأغنية أخرى من أغانى «الراى» المنتشر فى شمال إفريقيا خاصة الجزائر، لكننى لم أجد حتى الآن ما يليق بطريقة الغناء التى أقدمها.

وعلى مستوى الأغانى اللبنانية اخترت أكثر من عمل سيكون مفاجأة فى الألبوم، الذى أقدم فيه أغنية معتمدة على الموسيقى الراقصة.

■ لماذا قررت ضم أغانى مصرية للألبوم؟

- ذكرت أن مصر لها فضل كبير علىّ، وأقل واجب أستطيع تقديمه لها هو وضع أكثر من أغنية باللهجة المصرية فى ألبومى المقبل، فالجميل الذى قدمته المحروسة لى أكبر من أن أعبر عنه بالكلام، وأنا أتمنى دائمًا السلامة لهذا البلد، وأكنّ لأهله المحبة الدائمة.

واعتدت دائمًا فى أعمالى على طرح أغنية باللهجة اللبنانية وأغنيتين بالمصرية، والألبوم المقبل سيشهد الكثير من الأغانى المصرية التى أحاول أن أقدمها بطريقة جديدة ومميزة تليق بما ينتظره جمهورى فى المحروسة، من بينها أغنية «شعبى».

■ ما قصة تلقيبك بـ«أول فنانة عربية تحصل على فلتر إنستجرام»؟

- شعور جيد للغاية أن تختارنى إدارة موقع «إنستجرام» العالمى لتدشين «فلتر» خاص بى، والشكر يرجع فى الأساس لأغنية «يابا يابا» التى استخدمت فيها هذا «الفلتر» الذى يحمل اسم «أرتيستك»، فبادرت إدارة الموقع الشهير بتثبيت «الفلتر» وجعله متاحًا لكل متابعى حسابى على الموقع.

■ لماذا لا تقدمين حفلات بشكل أكبر فى مصر؟

- لدىّ جمهور كبير فى مصر، وحفلاتى مميزة من حيث التفاعل الجماهيرى، وهذا ما عاينته فى حفلتى الأخيرة فى الساحل الشمالى، وأستعد لتقديم حفلين فى مدينة طابا.

■ ما خريطة حفلاتك المرتقبة؟

- لدىّ حفلان فى المغرب خلال الشهرين المقبلين، إضافة إلى حفلات فى الإمارات ولبنان وهناك حفلة أخرى ستكون فى اليونان، كما أتعاقد حاليًا على تقديم حفلات أخرى خلال الأيام المقبلة.

■ هل تقبلين الغناء مع محمد رمضان؟

- بالتأكيد، فأنا أحبه كثيرًا وهو شخص ذكى للغاية ويعلم جيدًا ما يريده، وإذا عُرضت علىّ فرصة للتعاون فى «شو استعراضى» سأوافق على الفور.

■ أين أنت من التمثيل فى مصر؟

- لم أجد المحتوى الجيد والعمل الذى يليق بى، وسأخوض التجربة فور تلقى عرض مناسب، وأنا أتمنى أن أعود للتمثيل مرة أخرى من خلال مصر بوابة النجوم.

■ الغناء أو الموضة.. أيهما تجدين نفسك فيه أكثر؟

- أنا أهتم بالموضة والغناء سويًا، وأجد نفسى فى الاثنين بالتأكيد، وأرى أن المطرب المشهور لا بد أن يكون مميزًا فى أعين جمهوره، ومن الطبيعى أن يهتم بشكله وجسمه، فهذا طبيعى، ولا بد أن تتوافر فى أى نجم أو نجمة.

■ هل الطرب العربى تراجع فى الفترة الأخيرة؟

- المشكلة فى العالم العربى أن «السوشيال ميديا» جعلت الجميع يطمح لأن يكون مغنيًا وفنانًا مشهورًا، وهناك الكثيرون من ضعيفى الموهبة الذين تصنع لهم الصحافة شأنًا، وهناك أناس لديهم مواهب كبيرة، وفى النهاية الفن الجيد سيبقى.

■ ما الذى يعانى منه المطرب العربى؟

- نعانى جميعًا من ندرة الكلمات الجيدة، وهناك أزمة كبيرة فى تناول الجميع موضوعات واحدة، فالجميع يقدم أغانى وطنية أو عن الحب والانفصال بشكل ثابت، وهذه الأزمة ليست موجودة إلا فى غنائنا العربى، على عكس اللغات الأخرى التى يتمتع الغناء فيها بمساحة أوسع فى الأشكال ونوعية الموضوعات التى تقدم.

■ ما تعليقك على اعتزال المطربة إليسا؟

- أحب إليسا كثيرًا وتجمعنى بها محبة واضحة للجميع، وأعتقد أن هذا الشعور متبادل بيننا، ورأيى أنها لم تعتزل من الأساس، والأمر كله عبارة عن رسالة أرادت إيصالها للبعض بشكل غير مباشر، فهى أذكى من هذا القرار وتعلم جيدًا طريقها.

■ متى تفكرين فى الاعتزال؟

- سأفكر فى الاعتزال عندما لا أجد مواضيع تلمسنى لتقديمها، وأنا لدى الكثير من القصص الفنية التى أود تنفيذها، وفكرة الاعتزال بعيدة تمامًا عن تفكيرى.

■ «استديو الفن» اكتشفكِ قديمًا.. ما رسالتك لمؤسسه الراحل سيمون أسمر؟

- علاقتى بالراحل سيمون أسمر كانت جيدة للغاية، وأنا لا أستطيع أن أنسى ملاحظاته الدائمة لى التى جعلتنى فنانة حقيقية، وأعتقد أن هذا الشخص قدم الكثير للفن ولن يتكرر مرة أخرى، وهو من العظماء، و٩٠٪ من النجوم اللبنانيين خرجوا من مدرسته.

