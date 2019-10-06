وزير خارجية جيبوتي يستقبل السفير المصري الجديد

استقبل وزير خارجية جمهورية جيبوتي، محمود علي يوسف، اليوم الأحد، السفير محمد مصطفى عرفي، سفير جمهورية مصر العربية الجديد في جيبوتي؛ وذلك لتسليم صورة أوراق اعتماد السفير، بحضور عدد من أعضاء السفارة المصرية.



ونقل السفير المصري، توجيهات القيادة السياسية بشأن أهمية تحقيق الطفرة المرجوة، في مسار العلاقات الثنائية، والتأكيد على الصداقة والدعم المتبادل بين البلدين الشقيقين، في مختلف مناحي العمل السياسي على المستويين الدولي والإقليمي.



ومن جانبه، أكد وزير خارجية جيبوتي، على الأولوية التي توليها بلاده؛ للارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر، مثمنًا الدور المصري في بناء قدرات الكوادر الجيبوتية في مجالات متنوعة، ومشيدًا بالتنسيق المستمر بين البلدين، ومواقفهما المشتركة الداعمة لما فيه صالح السلم والأمن دوليًا وإقليميًا.



ونوه الوزير يوسف بدعم جيبوتي التام لمصر، وخاصة على الساحة الأفريقية، وهو ما سيستمر خلال الفترة المقبلة، في ضوء تقديرهم لرؤية السيد الرئيس "عبدالفتاح السيسي" فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي.