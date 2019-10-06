د. يحيى الرخاوي: الجرائم الأسرية الشنيعة ليست ظاهرة (حوار)

الأسر المصرية أصبحت مفككة والقدوة غائبة والشباب مشغول بـ«النت»



المرض النفسى بات «موضة» بين أبناء الذوات وحجة للتهرب من المسئولية



أجدادنا تعاملوا مع المريض النفسى باعتباره «بركة» له علاقة خاصة مع الله





يؤمن الدكتور يحيى الرخاوى، أستاذ الطب النفسى بكلية طب قصر العينى، بأن وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة أثرت بشكل سلبى على تماسك الأسر المصرية وجعلتها أكثر ميلًا للتفكك، بسبب تراجع دور الأب كقائد لأفراد الأسرة، وانشغال الأجيال الأصغر سنًا باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى والانفصال عن محيطها الأسرى.

ورفض «الرخاوى»، فى حوار مع «الدستور»، التسليم بأن ارتفاع معدلات ارتكاب الجرائم الأسرية مثل قتل الأبناء الآباء أو العكس، مؤشر على معاناة جديدة تضرب الأسرة المصرية تتمثل فى المرض النفسى، ويرى أن مثل تلك الأخبار كان شيئًا مألوفًا حتى فى عقود سابقة، وأن الجديد الآن هو اتساع مدى التغطية الإعلامية التى توحى بأن خطرًا أو كارثة كبيرة حلّت علينا، مشددًا على أن تأكيد مثل تلك الأمور أو نفيها يستوجب إجراء دراسات وأبحاث علمية.

وتذكر الطبيب الكبير، فى الحوار، حكايات عن بداية دراسته الطب، وسر حبه اللغة العربية وكتابة الشعر والروايات، وغيرها من التفاصيل والكواليس المهمة التى تزخر بها سيرة العالم الجليل.



■ فى الوقت الذى اخترت فيه تخصص الطب النفسى كانت الوصمة تلاحق الطبيب قبل المريض، وكان عدد الأطباء فى هذا التخصص قليلًا جدًا..فلماذا اخترته رغم حصولك على بكالوريوس الطب فى تخصص الجراحة؟ وما التحديات التى واجهتك حينها؟

- اختيارى هذا التخصص جاء بمحض الصدفة. فقد كنت طالبًا فى السنة الرابعة بكلية الطب، التى لم أدخلها باختيار كامل، والتحقت بها فقط لأننى حصلت على مجموع فى «التوجيهية» يؤهلنى لدخولها، مثل شقيقى الأكبر الذى كان طالب طب أيضًا يسبقنى بسنتين.

وحين كنت فى السنة الرابعة وقع حادث مؤلم نشر فى صحيفة «الأخبار»، وهو مقتل الدكتور أبومدين الشافعى على يد مريض، وكان-رحمه الله- معالجًا نفسيًا وليس طبيبًا.

وقتها كتب الراحل كامل الشناوى فى يوميات «الأخبار» سنة ١٩٥٤، يترحم على الفقيد، وينبه إلى خطورة هذه المهنة ودلالة المأساة، فقرأت ما كتبه، ثم قرأت رد الراحل الأستاذ الدكتور عمر شاهين- ولم أكن أعرفه شخصيًا، لكنه كان المسئول الثانى عن قسم الطب النفسى بكلية الطب جامعة القاهرة- الذى جاء فيه أن الحادث ربما يكون نتيجة للخلط بين المرض النفسى والمرض العقلى الذى يستوجب أن يتصدى لعلاجه أطباء النفس وليس المعالجين، نظرًا لحاجة المريض إلى العقاقير، وأحيانًا الحجز فى المستشفيات حتى لو كان قسرًا، وذلك لدرء الخطر.

عرفت وقتها أن هناك فرعًا فى كلية الطب اسمه الطب النفسى، وأن الالتحاق به قد ينقذنى من ورطتى بدخول كلية الطب، فقررت التخصص فى الطب النفسى، فور تخرجى سنة ١٩٥٧، وبالفعل هذا ما حدث، وكان حلًا للتوفيق بين ميولى الأدبية والإبداعية، وممارستى الطب باعتباره فنًا أكثر منه مهنة أو تطبيقًا لعلم صرف.

■ هل آمن بك أحد وساندك فى بداية حياتك العملية؟

- نعم.. أثناء عملى طبيب امتياز فى قسم الطب النفسى بقصر العينى، استدعانى أستاذى المرحوم أ. د. عبدالعزيز عسكر، وأخذ يسألنى أسئلة لم أتوقعها، مثل أصلى الريفى، ولماذا لا أفتح عيادة فى ميت غمر بالقرب من بلدنا.

أجبته بكل صدق ودهشة، وانتبهت أنه كان يريد أن يعرف مدى اقتناعى بهذا التخصص الصعب، ويبدو أنه صدق انتمائى وحماسى، فرتب لزميلى «الطبيب المقيم» وظيفة «إخصائى»، حتى تخلو وظيفة «طبيب مقيم» لى، ما يتيح فرصة أن أعمل فيما اكتشفت أننى أحبه.

■ هل لا تزال وصمة المرض النفسى قائمة حتى الآن فى المجتمع المصرى بالدرجة ذاتها؟

- بالنسبة لكون المرض النفسى وصمة، فهذا لم يكن شيئًا مسلمًا به قديمًا أو حتى الآن. ففى الريف كان السائد عندنا أن المريض العقلى «راجل بركة»، وكذا المتخلف ذهنيًا، ويعامل باعتباره شخصًا له صلة خاصة بالله، وأن دعوته مستجابة، وبالتالى يتبارك الناس به ويسألونه الدعاء لهم.

وعامة تغيرت النظرة الآن، وأصبح قبولنا المرض النفسى أشبه بتقبلنا الأمور الحياتية اليومية المعتادة، بل زاد الأمر حتى أصبح «حلية وموضة» يتفاخر بها «أولاد الذوات» وبناتهم بأنهم يترددون على الأطباء النفسيين لـ«الدردشة والتفريغ»، بل «الألعن» أنه أصبح فى كثير من الأحيان عذرًا للتخلى عن المسئولية وتبريرًا لسوء السلوك، والمطالبة بـ«التفويت» باعتبار أنه ليس على المريض حرج.

■ لكن هناك من يضع التعامل مع الطبيب النفسى والمريض النفسى فى كفة واحدة.. ما رأيك؟

- لم يصادفنى مثل ذلك، كل ما لاحظته هو أن بعض الشباب، وقليلًا من السيدات متوسطات الثقافة، كانوا يتجنبون الحوار معى، ربما خوفًا من أن أمارس هواية التشخيص العشوائى، أو أن أقرأ داخلهم دون إذن منهم.

■ لم تتميز فى الطب النفسى فقط، لكنك حصدت جائزة الدولة التشجيعية فى الآداب فى العام ١٩٧٩. فهل ثمة علاقة بين الطب والأدب، أم أن نشأتك وحبك اللغة العربية الذى ورثته عن والدك كانا سببًا فى ذلك؟

- بالفعل حصلت على جائزة الدولة التشجيعية عن روايتى «المشى على الصراط» من جزءين، ثم كتبت الجزء الثالث بعد ربع قرن باسم «ملحمة الرحيل والعوْد»، ولم أتقدم به لأى جهة لنيل أى تقدير أو جائزة.

حاولت الكتابة بكل ما أتيح لى من أدوات وما لاح لى من فرص، وعندى عدة دواوين شعر بالفصحى، وواحد بالعامية المصرية، وعدد لا حصر له من الكتابات النثرية التى أواصل جمعها ونشرها حاليًا فى موقعى الخاص، وبعضها متاح فى مكتبة «الأنجلو المصرية»، أما احتمال أن يكون لوالدى مدرس اللغة العربية تأثير إيجابى على حبى العربية فهذا وارد. فقد كان يحبها هو أيضًا ولا يتقنها فقط.

والعلاقة بين الطب والأدب وطيدة جدًا، ليس فقط فى مصر والعالم العربى وإنما فى الخارج وعبر التاريخ، وعندنا الابن الدكتور محمد المخزنجى، والدكتور محمد المنسى قنديل، والمرحوم أ. د. أحمد شوقى العقباوى. وفى الخارج عملت فى مستشفى «سانت آن» بباريس مع جان ديلاى، مكتشف عقار «اللارجاكتيل» لعلاج الفصام، وكان يكتب القصة باسم مستعار.

■ كيف يعرف الشخص أنه مصاب بمرض نفسى وليس عضويًا؟

- المرض النفسى لا يشخص باستبعاد ما هو عضوى فقط، وكثير من الأمراض النفسية تكون الأعراض فيها عضوية مثل الأمراض السيكوسومانية وأعراض الجسدنة. والطبيب النفسى هو طبيب قبل أن يكون نفسيًا، ويستطيع أن يميز بين السبب العضوى الذى يشكو منه المريض والسبب الناتج عن الضغوط والصراعات النفسية.

وإذا لم يستطع الطبيب، فعليه أن يستشير زميلًا مختصًا فى أى فرع يرى ضرورة الاسترشاد بالرأى فيه، وهو قد ينصح بإجراء أبحاث معملية أو غير ذلك تبين له طبيعة وجذور الأعراض، وإن كان وراءها سبب عضوى قائم، أم أن ما يعانى منه المريض ناتج عن التوتر والصراع كما ذكرنا.

عامة ليس كل مريض نفسى سواء ظهر مرضه فى صورة أعراض عضوية أو غير ذلك يقر بأنه مريض نفسى، وكثيرًا ما تكون الشكوى من المحيطين أو من زملاء العمل، فى حين ينكر المريض أنه مريض أصلًا، لا بأعراض جسمية ولا نفسية.

■ ما تعليقك على قلة عدد الأطباء النفسيين وارتفاع تكلفة علاج الأمراض النفسية؟ وكيف يمكن التغلب على هذه الأزمة؟

- التغلب على هذه الأزمة لا بد أن يدرج مع محاولات التغلب على نقص الأطباء والخدمة الطبية عامة فى كل أنحاء القطر، والمسألة تتوقف على ميزانية وزارة الصحة وعدالة التوزيع للتخصصات المختلفة فيها.

ومع ذلك توفر الدولة الخدمات النفسية فى حدود المستطاع فى كل أنحاء القطر، ويوجد قسم نفسى بالمجان فى معظم المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية بكل المحافظات، والخدمات فيها ليست أقل كثيرًا من الخدمات فى العيادات الخاصة.

■ ما رأيك فى ظاهرة العلاج النفسى «أونلاين» من خلال جلسات عبر الإنترنت مدفوعة مقدمًا؟

- أعتقد أنها خدمة متواضعة و«شيك»، غير متاحة إلا لمن يجيد استخدام هذه الأداة، وعمومًا فهى تتمادى فى الانتشار، ولعلها أرخص وأقل إحراجًا، لكن فى النهاية لا يمكن أن تغنى عن المواجهة الواقعية بين المريض والطبيب، لأن العلاج النفسى لا يتم فقط من خلال الكلام وتقديم النصائح، وإنما من خلال ما يسمى «الوعى البين شخصى» بين المعالج والمريض، وهذا لا يمكن أن يتم «أونلاين».

وقد تنشأ عن هذه الممارسة مضاعفات عملية وصحية لا يمكن التنبؤ بها، لكنها يمكن أن تكون مفيدة فى متابعة حالة كانت تعالج فعلًا على أرض الواقع، ثم شاءت ظروفها أن تسافر للعمل فى الخارج أو فى أى مهمة أخرى مثلًا، فيكون العلاج بمثابة استمرار لما بدأ فى الواقع الفعلى حتى تعود.

■ لماذا لا تقابلنا أسماء متميزة مثلك بين شباب الأطباء حاليًا؟ وما نصائحك للأجيال الجديدة؟

- أعتقد أنه توجد بين الأطباء الشبان أسماء متميزة تتقن عملها إتقانًا شديدًا وتحقق نتائج مبهرة فى معظم المجالات النفسية، لكن تحقيق هذه الأسماء للتميز أمر يحتاج وقتًا طويلًا، وربما يحتاج إلى علاقات خاصة، وطريق إلى الإعلام، وغير ذلك مما لا أعرف ولا أريد أن أطيل فيه، ثم إننا لا نستطيع أن نحدد بشكل دقيق المقصود بكلمة «يتميز»، هل المقصود هو الشهرة، أم «الكاريزما»، أم التواصل النشط؟.

عامة الطبيب الجيد يتميز بأدائه الجيد، وهذا أمر يكاد لا يعرفه إلا المرضى الذين يشفون على يديه.

وأنا بصفة عامة مرتاح لانتشار مراكز تدريب على العلاج النفسى أكثر فأكثر، مع اختلاف المدارس النفسية، وكل ما أرجوه من الطبيب الشاب يمكن أن أوجزه فى أن يحسن الاستماع لمريضه، وألا يتعجل فى الوصول إلى التشخيص كأنه غاية المراد، وأن يعامل كل مريض على أنه ليس كمثل أحد آخر حتى لو اتفق مع غيره فى التشخيص، وأن يواصل التدريب تحت إشراف بما فى ذلك إشراف الزملاء على بعضهم البعض وإشرافه على نفسه وإشراف نتائجه على أدائه.

■ إذا تحدثنا عن الأسرة باعتبارها نواة المجتمع المصرى، ما التغييرات التى طرأت عليها من وجهة نظرك؟ وما أسباب هذا الكم الكبير من الجرائم والعنف الذى نطالعه يوميًا فى المواقع والصحف من حوادث قتل آباء وأمهات أبناءهم والعكس؟

- أظن أن حوادث القتل والعنف الأسرى موجودة من قديم الأزل، وأنا من الريف وعاصرت جرائم بشعة فى طفولتى داخل الأسر، ليست بالضرورة لها علاقة بالمرض النفسى، لكن الذى تغير فى هذه المعادلة هو تواتر ظهور أخبار هذه الجرائم فى الصحف ووسائل الإعلام بطريقة مثيرة وبأقل قدر من المسئولية.

الزعم بزيادة هذا الشذوذ السلوكى وهذه الجرائم يحتاج إلى أبحاث علمية دقيقة، ولا ينبغى أن نكتفى بمحاضر أقسام الشرطة أو حتى أحكام القضاء أو إثارات الإعلام.

أما بالنسبة لتركيبة الأسرة وما آلت إليه، فأنا أوافق على أنها أصبحت مفككة حين غابت سلطة الوالد والمثل الأعلى وضعف تأثير الوازع الدينى، وانشغل الصغار أكثر فأكثر بالتواصل الإلكترونى بديلًا عن الحوار والمشاركة مع سائر أفراد الأسرة كبارًا وصغارًا.

■ هل أثرت فترة التغيرات السياسية بعد ثورة يناير على نفسية المصريين وأدت إلى تغيرات سلبية فى سلوكهم؟

- لا يمكن الجزم بأن التغيرات السلبية التى زعموا زيادتها مؤخرًا لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بثورة يناير بالذات، لكننى أعتقد أن الهزة التى أحدثتها هذه الثورة وما بعدها، أحدثت ما يشبه الصدمة فى تركيبة المجتمع بصفة عامة بما فى ذلك التركيب الأسرى، وفى معظم المجتمعات الصغيرة التى كانت متماسكة نوعًا ما، مثل مجتمعات العمل ومجتمعات الأسر ومجتمعات المدارس.

ولا يغيب عن أحد كيف خلت المدارس من المدرسين والقدوة، وغياب المثل الأعلى، لكننى أرى فى الوقت نفسه أن الأمور بدأت تتحسن، وبدأنا نتدارك الأخطاء، ولا أريد أن أفوت دلالات انتصارات شبابنا العالمية فى كرة اليد أو الكرة الطائرة وغيرهما مؤخرًا.

■.. وماذا عن الظروف الاقتصادية؟

- الشعب المصرى حمول وقوى وأصيل، وهو يتحمل بكل جَلد وصبر ما طرأ على حياته من صعوبات اقتصادية، لأنه يعلم تمامًا أنه إن لم يتحملها فقد يحل محلها ما هو أسوأ منها، ودعونا نأمل خيرًا فيما هو قادم خاصة مع التقارير الأخيرة المحلية والعالمية عن تحسن الظروف الاقتصادية.

■ إذا تحدثنا عن الإرهاب، كيف يمكننا القضاء عليه تمامًا؟ وكيف نحمى الأطفال من الجماعات الإرهابية والأفكار المسمومة؟

- لا يمكن الزعم بالقدرة على منع وجود إرهابيين نهائيًا بشكل مطلق، لا عندنا ولا عند غيرنا.

دعونا نستبشر خيرًا بإنجازات الشباب الرياضية عالميًا فى كرة اليد والكرة الطائرة والسباحة، لأنها دليل على أن موجات إيجابية تسرى بينهم، وهى التى يمكن أن تعادل أو تصحح هذا النزوع السلبى إلى العنف الإرهابى.

المسألة تحتاج وقتًا وعملًا وأسرة متماسكة وقدوة حسنة وثقافة متطورة ومجتمعًا مترابطًا وإعلامًا مسئولًا، فهل يمكن أن نطرح كل ذلك جانبًا ونحن نتحدث عن القضاء على الإرهاب من جذوره؟.

الرحلة طويلة والله المعين، والشعب المصرى العريق شعب مسالم ومؤمن، ورغم ما يحدث فيه، فهو أقل الأوطان فى المنطقة إصابة بهذا السرطان القبيح.

■ الإلحاد أصبح أيضًا ظاهرة منتشرة بين الشباب بشدة.. ما تعليقك عليه وكيف يمكن التعامل معها؟

- الإلحاد قد يكون مرحلة نحو إيمان أعمق، وقد يكون هربًا واستسهالًا من شخص غير مسئول، وقد يكون جهلًا و«منظرة»، وقد يكون تقليدًا لنزعات مستوردة «شيك» وكل هذا ينبغى أن نتناوله واحدة واحدة وليس بتعميم خائب.

أعتقد أن الإلحاد هو استحالة بيولوجية، بمعنى أن الخلية الحية لا يمكن أن تستمر «حية» وهى منفصلة عن الوعى المحيط الذى تطورت فيه حتى أصبحت توصف بالحياة.

كثيرًا ما كنت أناقش بعض الشباب بأن الذى ألحد «أو تصور أنه ألحد» هو النصف الطاغى من مخه الأحدث، وأن باقى خلاياه لا توافق هذا الجزء الخائب الرأى.

عامة إذا فتحنا الباب لجدلية الإبداع والنقد بديلًا عن الإقناع السطحى والقهر، فإن غالبية من يتصورون أنهم ملحدون سوف يكتشفون أنهم لم ينجحوا فى أن يلحدوا فى أعماقهم، ولا بد أن نتذكر مرحلة الإمام الغزالى ورحلته المتشككة فى كتابه «المنقذ من الضلال»، ثم إن الله سبحانه يُدرك بالقلوب التى فى الصدور، وليس بالعقول أو الرموز الخطية والمعادلات التى فى الكتب.

■ بصفتك رائدًا فى علاج الإدمان.. هناك تجارب كثيرة لمدمنين حاولوا التعافى وفشلوا أو تعافوا ثم عادوا مرة أخرى.. ما نسب الشفاء من الإدمان والطرق الحديثة التى تستخدمونها فى العلاج؟

- لا يمكن حساب نسبة الإدمان من خلال ممارسات خاصة، سواء فى عيادتى الخاصة أو المستشفى الخاص بى الذى به قسم قديم للإدمان. فمثل هذه المعلومات تعتبر انطباعات شخصية والأمر يحتاج إلى دراسات انتشارية محكمة قبل تحديد مثل هذه النسب. أما الطرق الحديثة، فهى ليست حديثة تمامًا، وكلها تعتمد على النفس الطويل والصبر ومنع النكسة وطول المتابعة ورفض اليأس ومعاودة المحاولة.

■ ماذا عن الطرق الحديثة فى العلاج النفسى بشكل عام خاصة أنكم أنشأتم فروعًا للشفاء فى الساحل والفيوم وسقارة وغيرها؟

- هذه النشاطات جزء أساسى فى العلاج المسمى «علاج المجتمع العلاجى» أو «Milien Therapy»، وهو علاج له فلسفة تقول إن الوعى الجماعى هو العامل العلاجى الأساسى فى الشفاء والتأهيل.

والوعى الجماعى يشمل وعى المرضى والأطباء وهيئة التمريض، ويمتد حتى يشمل العمال والمعالجين الذين يشاركوننا هذه النشاطات معظم الوقت، سواء بالنسبة لحالات الإدمان أو الأمراض النفسية عامة، وهذا يتطلب دوام الحركة والعلاج الجمعى والتنشيط الجسدى والسيكودراما، بالإضافة طبعًا إلى العقاقير المناسبة وأحيانًا جلسات إعادة تنظيم الإيقاع الحيوى.

■ كيف تقرأ شخصية الإرهابى والعوامل التى تؤدى إلى نزوعه لهذا السلوك العنيف والمرفوض؟

هناك عوامل مختلفة، ولا يمكن جمع كل الإرهابيين تحت تصنيف واحد. فهناك المضلل والمريض والجاهل والثائر السلبى والمتدين خطأ والحقود والوحيد وغير ذلك كثير. والمسألة تحتاج إلى صبر وإيمان ومثابرة، ثم عمل وعمل وعمل، وأن نملأ وقت الشباب بما هو أحق وأنفع.





