الأحد 06 أكتوبر 2019 الموافق 07 صفر 1441
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على سعدة يكتب: الإخوان المجرمون

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:15 م
جريدة الدستور
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ظلوا ينادون «عالقدس رايحين شهداء بالملايين».. لكنهم لم يطلقوا رصاصة واحدة ضد إسرائيل.. الرصاصة الوحيدة التى أطلقوها كانت فى صدر السادات.. الزعيم العربى الوحيد الذى قهر وانتصر على إسرائيل.. فهل ننتظر من الإخوان مشاركتنا فى احتفالات أعياد أكتوبر؟
هذا الفصيل الكاره للوطن، والذى رقص فرحًا لنكسة ٦٧ نكاية فى الزعيم عبدالناصر.. والذى علم أحد كبارهم الكاذبين «صبحى صالح» بهجوم ٧٣ وهو يتناول طعام الغداء الثانية ظهرًا فى يوم العاشر من رمضان فبكى وسجد شكرًا لله.. هذا الفصيل الخائن الذى احتفل رئيسهم مرسى بيوم ٦ أكتوبر داعيًا قتلة السادات المجرمين.. وقال مرشدهم على الملأ: «طز ف مصر».. وكيف يحتفلون معنا وهم كارهون لجيشنا العظيم ويفتخرون بقتل أبنائنا غدرًا وخسة ويطلقون رصاص شائعاتهم الكاذبة ضد الجيش والرئيس عبر شاشات قنواتهم المغرضة ليل نهار؟
أعداؤنا فى الداخل للأسف أخطر كثيرًا من أعداء الخارج، ولن تتوقف الحرب بيننا وبينهم إلا بالقبض على هؤلاء الحثالة وجلبهم لمحاكمات عادلة على أرض مصر لينالوا ما يستحقونه.. وكل عام وحضراتكم بخير.

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