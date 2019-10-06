محمود خليل يكتب: الإمام المدافع عن العقل والحق فى النقد





خلافًا لمن سبقه من المصلحين الدينيين، تبنى الشيخ الإمام محمد عبده رؤية محددة لعملية الإصلاح الدينى أو إعادة هيكلة العقل الثقافى الحاكم لتصورات المصريين للدين.. الإصلاح الدينى والثقافى كان يعنى- من وجهة نظر الإمام- السير فى طريق «التمدن». يصف الشيخ معنى التمدن قائلًا: «التفنن فى الصنائع فصل من فصوله، والتسابق فى ميادين العلم باب من أبوابه، والتجافى عن موضع النقيصة جزء منه، والتجمل بالأخلاق الفاضلة نبذ من جواهره». التمدن إذن مركب يشتمل على عدد من العناصر أبرزها الأخذ بالعلم والصناعة «التكنولوجيا» والسمو الأخلاقى والابتعاد عن النقائص السلوكية. ويرى الإمام أن الأمم المتخلفة تفهم التمدن فهمًا خاطئًا حين تحوله إلى نوع من المظهرية الكاذبة التى تدفع الإنسان إلى استنزاف نفسه وماله فى أمور استهلاكية يستكثر فيها من أشياء لا يحتاج إليها ويسلك سلوكًا معيشيًا مداره السفه والإسراف.

كان الإمام شديد الاعتناء بالسلوك العام للمصريين البسطاء. وفى الوقت الذى دافع فيه عن الفلاح المصرى ضد المظالم والضرائب التى يفرضها أولو الأمر عليه، نجده شاهرًا قلمه فى محاربة المظاهر السلوكية المعرقلة لنهضة مصر وغيرها من دول العالم الإسلامى. دافع الشيخ محمد عبده عن الادخار واعتبره فضيلة إسلامية، ونظر إليه كأساس متين لبناء الاقتصاد الناجح للأمم. حارب الرشوة وتعجب من التحول الثقافى فى النظر إليها وحالة القبول الاجتماعى لها، وقال: «لقد كادت الرشوة أن تكون من الوسائل المحمودة لنجاح المقاصد ودفع الغوائل، ومن الناس من تكون حقوقه بيّنة جلية الثبوت ولا يكتفى بذلك فى اقتضائها، فيسارع إلى الرشوة يدفعها لمن يرجع إليه تخليص حقه، وقد ينهره الحاكم العفيف ولا يرضى بقبولها، وهو من سفهه يتوسل ويتضرع إليه فى قبولها، وليس ذلك إلا لرسوخ تلك العادة الشنيعة المضرة بالدنيا والدين فى طباع أدنياء الهمم». أسهب الإمام فى الحديث عن الرشوة المنتشرة بين الموظفين والتى يستسهلها الجمهور لتمرير مصالحه داخل أكثر من مقال ونوه برفض الشرائع الإلهية لها لما تجلبه من فساد وما تؤدى إليه من اضطراب فى الحياة العامة، وما تتسبب فيه من ضياع لحقوق البشر. توقف محمد عبده أيضًا أمام مسألة ميل المصريين إلى القول أكثر من الفعل، ونبه إلى نهى الشرع عن الفصل بين القول والفعل: «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون». وذكر الإمام فى هذا السياق أن «القول الذى لا يعضده الفعل يحسب من أردأ الأوصاف وأقبحها، لأنه يشعر بوجود أوصاف تشهد بالبداهة بقبحها، ومن الأسف أن الوصف يوجد فى الكثير من أهالى بلادنا، بل فى الغالب منهم، بل لا يوجد القائل الفاعل إلا قليلًا». تطرق الإمام أيضًا إلى عادة «التملق» السائدة بين قطاع من المصريين، خصوصًا قطاع الموظفين، واعتبرها جوهرًا من جواهر الأمراض الاجتماعية الشائعة فى البلاد. ويرى أن الموظفين معدومى الكفاءة ومحدودى القدرات، يعتمدون على هذا الخلق فى الترقى «ولا يجد المتوظف من وسيلة يحافظ بها على مركزه ووظيفته عندما يتغير رئيسه الأول سوى مذمته عند الخلف وتعداد مثالبه ومساوئه وغلطاته وهفواته، وبهذا ترتاح نفس الخلف إليه وترضى عنه فلا يمسه بسوء». كان الشيخ الإمام واعيًا بالعديد من الأمراض الاجتماعية التى ضربت المصريين فى جوانب شتى من حياتهم، فتصدى لتحليلها وتصحيح مفاهيم الناس حولها، واعتبر مواجهتها ركنًا ركينًا من تجربته الإصلاحية.

حارب الشيخ الإمام أيضًا العديد من الآفات السلوكية الأخرى التى كانت شائعة بين المصريين خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، مثل «تعاطى الكيوف». كان الحشيش والأفيون من الكيوف الشائعة لدى المصريين خلال هذه الفترة. يقول ويليام لين صاحب دراسة «المصريون المحدثون.. شمائلهم وعاداتهم»: «دخلت عادة مضغ أوراق القنب إلى مصر منتصف القرن الثالث عشر الميلادى. فأولع بها على الأقل أفراد الطبقة الدنيا. على أن كثيرًا من أفاضل رجال الأدب والدين استسلموا لإغرائها وأيدوا جوازها للمسلمين. وقد انتشرت هذه العادة بين الطبقات السفلى فى العاصمة وفى غيرها من مدن مصر. ويثير الحشيش المعد للتدخين طربًا شديدًا وهو يدخن فى الجوزة. ويسمى آكل الأفيون أفيونيًا ويعتبر هذا الوصف أقل مهانة من كلمة حشّاش، إذ إن كثيرًا من أفراد الطبقتين الوسطى والعليا تصدق عليهم هذه التسمية». تحدث الإمام طويلًا عن الأضرار البدنية والعقلية والأخلاقية والاجتماعية الناتجة عن إدمان الحشيش ومعدلات انتشاره العالية بين المصريين وتعاطيه بشكل معلن على المقاهى وفى الطرق والأزقة، وبيعه بصورة عادية فى الدكاكين، ودعا إلى ضرورة أن تنهض الدولة بمواجهة شاملة لهذا الوباء المتفشى بين عوام المصريين وخواصهم.

اهتم الإمام محمد عبده أيضًا بمحاربة الأباطيل والبدع التى لحقت بالأداء الدينى الشعبوى باستخدام الطبول فى حلقات الذكر والتشويش على المصلين وإزعاج المؤمنين. وتصدى لعادة «الدوسة» ووصفها بأنها من «أفظع البدع» وهى أن ينطرح الناس مصطفين أحدهم لجنب الآخر، ثم يعلو أحد المشايخ على ظهورهم بحصان يدوسهم واحدًا بعد واحد حتى ينتهى إلى آخرهم!. وهم مسلمون أهل إيمان قد أمر الله بتكريمهم وحرم إهانتهم إلا لحد أو تعزير شرعى. وقد كانت عادة الدوسة من العادات البشعة التى سادت بين أبناء الطرق الصوفية، وكانوا يزعمون أن الحصان الذى يمر على أجسادهم لا يدق عظام المؤمنين ولا يصيبهم بشر، بل يسحق جماجم الفاسقين فقط فى حفلة القتل الجماعى تلك!. حارب الإمام هذه العادة الصوفية وأثبت تهافتها من الناحية الشرعية رغم الهجوم الذى قوبل به من جانب العوام والمشايخ المؤيدين لها، ممن احتجوا بعلماء الأزمان السابقة، وقالوا إن هذه العادة كانت شائعة فى عصرهم، ورغم ذلك لم ينكرها أو يقول أحد بعدم شرعيتها كما ذهب الشيخ محمد عبده. انطلق الشيخ أيضًا يحارب الخرافات التى انتشرت حتى بين المتعلمين تعليمًا عاليًا مثل الاتصال بالأرواح والتنجيم وتسلط الأرواح العلوية على السفلية، وتأثير النجوم والأفلاك فى الحوادث الأرضية وغير ذلك من ترهات سكنت العقل المصرى وحاربها الشيخ ببسالة.

آمن الشيخ محمد عبده بالعقل واعتبر إعماله وتشغيله الأداة الوحيدة للإصلاحين الدينى والاجتماعى، وأن حكمة الله اقتضت أن يكون العقل هو العنصر الأهم فى حياة الإنسان، ويقول فى ذلك: «وكل الله بالعقل منبهًا لا يغفل، وحسيبًا لا يهمل، وكالئًا لا ينام، يزعج الواقف، ويحث المتريث، ويمسك الواجف». والعقل فى نظر الشيخ أداة للنقد، وقد جعل الحق فى النقد حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان المسلم، واعتبر النقد أداة كبرى لتحسين الحياة ودفعها إلى الأمام، وقال فى ذلك: «لولا الانتقاد ما شبّ علم عن نشأته، ولا امتد ملك عن منبته، أترى لو أغفل العلماء نقد الآراء، وأهملوا البحث فى وجوه المزاعم، أكانت تتسع دائرة العلم؟ وتتجلى الحقائق للفهم؟ ويعلم من المحق ومن المبطل؟». هكذا آمن الإمام محمد عبده بالعقل والحق فى النقد، وقدم تجربة عملية شجاعة فى النقد الاجتماعى الهادف إلى الارتقاء بسلوك الفرد والجماعة بشكل يؤدى إلى تطوير الأمة.

