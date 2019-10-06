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عفت السادات عن شقيقه أنور: الرئيس كان لديه إيمان مطلق بالله والوطن والجيش

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:08 م
عفت السادات
عفت السادات
رباب الأهواني
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قال اللواء عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأحد أبطال سلاح المدفعية إن 6 أكتوبر 1973 كان يوم عز وفخر، لافتًا إلى أنه الساعة 2.5 ظهرا قامت ضربة الطيران وأدت واجبها واستشهد فيها خمس من أبطالنا. من ضمنهم عاطف السادات، رحمة الله عليه وعلى جميع الشهداء.

وأضاف "السادات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC" مع الإعلامي عمرو خليل، أنه فور عودة الطيارات، بدأت المدفعية خلال 53 دقيقة، وباعتراف العدو الاسرائيلي، تم تحويلهم إلى جحيم من خلال إسقاط 3 طن متفجرات، ثم بدأ العبور بعبقرية المهندسين والضفادع البشرية والصاعقة".

وأوضح شقيق الرئيس الراحل أنور السادات:"الرئيس السادات كان يقول لي أوقات في خطة الخداع الذي ينتهجها مع العدو الإسرائيلي: قول لاخواتك، أخوكم بقول لكم شونوا العدس والفول والسكر والشاي، على أساس أنه يعلم إذا أنا قولت لأخواتي هذا الكلام، وأخواتي أخبروا أقاربنا وأصدقائنا وجيراننا، فإن العيون الأجنبية ستلقط هذا الكلام وهيقولوا إن المصريين لبيشونوا رز وعدس وشاي، يبقى فيه حاجه ناويين عليها، لافتًا إلى أن الرئيس السادات كان يقوم بخطة الخداع منذ 1971، حيث كان يجهز للحرب من بدري".

وتابع: "الرئيس السادات جهز الدولة نفسها للحرب، حيث بدأ يجهز الوزارات والانتاج الحربي والحرس الوطني والتسليح وأداء الواجبات بالتنسيق مع الجهات المختلفة، لافتًا إلى أن الرئيس كان يعد الدولة من الداخل لتكون ساحة قتال بصمت، بالإضافة إلى ساحة القتال في سيناء، كما كان يضع قواعد القتال التي سنقاتل على أساسها دون علم القوات ماذا سيحدث، لافتا الى أن فكرة المناورات أربكت العدو واستخباراته".

واستطرد: "الرئيس محمد أنور السادات إذا كان على قيد الحياة هذه الأيام وكانت تمارس ضده هذه الحملة الشعواء من الأكاذيب والتضليل الإعلامي والسوشيال ميديا، كان لن يتأثر بهذا الكلام، مؤكدًا على إيمانه المُطلق بالله والوطن والقوات المسلحة، لم يكن لديه ذرة شك في خطواته الذي يأخذها عن كامل الاقتناع بصحتها".

وأكمل: "كلنا نعلم أن من أنقذ اسرائيل هي الولايات المتحدة الامريكية، متابعًا: كلنا في القيادة العامة لقطنا المكالمة الهاتفية بين جولدا مائير وبين ريتشارد نيكسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت تبكي له: "أنقذوا إسرائيل".

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