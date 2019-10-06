«+Aj».. قصة إعلام «الإخوان» السري

إذا كنت من متصفحى مواقع التواصل الاجتماعى- وهذا أمر طبيعى وبديهى- فمن المؤكد أنك قد شاهدت محتوى خاصًا من صفحة «+AJ»، وهى المنصة الرقمية لقناة الجزيرة، التى تمثل نموذجًا من النماذج الإعلامية التى تمتلكها قطر وتحرص على الإنفاق عليها بسخاء، وإظهارها بوجه يبدو فى ظاهره ليبراليًا وتقدميًا ومنفتحًا، لجذب فئات واسعة ومتنوعة من الجمهور، خاصة جيل الألفية، وتوجيههم بشكل غير مباشر نحو أفكار تتلاقى مع جماعة الإخوان، وتمرير معلومات مغلوطة ومشوهة تتعلق بالدول التى لديها خلافات سياسية مع الدوحة، على رأسها مصر والسعودية والإمارات.

فى هذا التحقيق تكشف «الدستور»، الوجوه المسئولة عن هذه المنصة، وعلاقاتها بجماعة الإخوان، وكيفية عمل هذه الماكينة الإعلامية الضخمة وغيرها من ماكينات «الإعلام السرى» لجماعة الإخوان.







منصة تقودها ديمة الخطيب بعد الاستيلاء على الفكرة من شاب إفريقى





انطلقت هذه المنصة بإصدار بسيط باللغة الإنجليزية، فى ديسمبر ٢٠١٢، كنموذج لإعلام جديد يخلط ما بين الإنتاج التليفزيونى والرقمى بشكل يتناسب مع مواقع التواصل الاجتماعى وطبيعتها.

هذا المحتوى نجح فى ابتكاره محمد كاجى، شاب مسلم من جنوب إفريقيا، حيث عمل على عرض المحتوى السياسى والثقافى والتكنولوجى والصحى المتنوع بشكل بصرى سلس، لكن تأخرت المنصة فى تدشين أول قناة حقيقية لها على «يوتيوب» حتى ديسمبر ٢٠١٣، بعد أن أنشأت «الجزيرة» المقر الرئيسى لمنصتها الرقمية الجديدة فى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، قبل نقله إلى العاصمة واشنطن فى ٢٠١٨.

لاقت التجربة نجاحًا كبيرًا وحققت مقاطع الفيديو الخاصة بها أكثر من ٤ مليارات دقيقة من المشاهدات فى عام واحد، الأمر الذى لفت أنظار مسئولى شبكة الجزيرة فى العاصمة القطرية، ليقرروا تدشين إصدار باللغة العربية، تم الإعلان عنه فى ١٥ سبتمبر ٢٠١٤، كبث تجريبى، بواسطة ياسر بشر، المهندس المصرى الذى كان يعمل وقتها مديرًا للقطاع الاستراتيجى لشبكة الجزيرة فى الدوحة، قبل أن يصبح الآن المدير التنفيذى للمنصة الرقمية «+AJ» بالعربى، وهو الرجل الثانى فى المنصة بعد الفلسطينية ديمة الخطيب التى تشغل حاليًا منصب المدير الإدارى العام، منذ إسناد المهمة لها فى أغسطس ٢٠١٥، بعد استدعائها وسحبها من مكتب الجزيرة فى العاصمة الفنزويلية كراكاس.

وبسبب تهميش المطورين الأوائل للفكرة فى الولايات المتحدة، وعلى رأسهم المطور الإفريقى الأول، ومعه المبرمج رياض منتى، لحساب ياسر بشر الذى نسب لنفسه المشروع، قرر «كاجى ومنتى» تقديم استقالتيهما اعتراضًا على السياسات الجديدة، وانتقل «منتى» لإدارة السوشيال ميديا لقناة «تى آر تى» التركية.





100 مليون دولار ميزانية الدعاية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة





تعمل منصة «+AJ» على مواقع التواصل الاجتماعى بطريقة مبتكرة لإخفاء توجهاتها الأساسية التى تتقاطع مع مصالح الإخوان وقطر وتركيا، ويتم ذلك عن طريق المحتوى البصرى بالتحديد، وفيديوهات المعلومات التى تقدم تغطية إخبارية لكل الصراعات والأزمات فى المنطقة والعالم بشكل سلس، فى مقاطع بصرية تتراوح بين ٣٠ ثانية وثلاث دقائق على الأكثر، وهو نمط مبتكر تم دعمه على منصات مواقع التواصل الاجتماعى بميزانية قدرت بـ١٠٠ مليون دولار.

وتنوع المنصة، التى انطلقت بشكل رسمى فى مايو ٢٠١٦، بعد انتهاء البث التجرببى، فى محتواها الذى يقدم المعلومات الثقافية والتكنولوجية والصحية والترفيهية والقصص الإنسانية حول الأقليات، كما أنها ترفع سقف الحرية فى تناول بعض القصص التى تدافع عن الأفكار الليبرالية، الأمر الذى يمنع المتابع من رؤية السم الذى يُدس فى العسل، خاصة فى القصص المتعلقة بشأن جماعة الإخوان ومصر والسعودية والإمارات.

على سبيل المثال، دفاعها المستميت، فى نسختيها الفرنسية والعربية، عن طارق رمضان، حفيد حسن البنا، المتهم باغتصاب عدد من النساء فى فرنسا، إذ أطلقت المنصة هاشتاج يطالب بإطلاق سراحه، لكن بعد اعترافه بـ«الزنى» لم تلتفت المنصة لجريمتها الأخلاقية فى الدفاع عن مغتصب أو تقدم الاعتذار، بل حذفت المحتوى الذى دافعت فيه عنه، واكتفت بتقديم محتوى آخر يلخص اعترافات «رمضان» فقط.

وفى واقعة أخرى، شاركت منصتها الناطقة بالعربية مقطع فيديو بعنوان «قصة فتاة سعودية هربت من أبشر»، ومحتوى الفيديو كان تتبعًا لقصة فتاة سعودية تمكنت من الهروب من والدها فى تركيا عن طريق تعطيل تطبيق «أبشر»، الذى يشاع أنه يسهل عملية مراقبة الرجال السعوديين لنسائهم، وقد تسبب المقطع فى غضب شديد بين السعوديين على «تويتر»، كما أزعج المسئولين فى أنقرة، بسبب ربط هروب الفتيات فى السعودية بتركيا، ما دفع مؤسسة «الجزيرة» إلى حذفه وتقديم اعتذار شكلى.

ليس هذا فقط، فقد أصدرت المنصة فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان «فى سبع سنين»، تعرض لتحولات الشباب الفكرية بعد ثورة يناير، وعمل الفيلم على تلميع صورة الشباب الإرهابى فى سيناء، وتصويرهم كشباب تحولت أفكارهم بسبب ما لاقوه من «ظلم وقهر» على حد قولهم.

وتعمد الفيلم إضفاء صورة إنسانية على هؤلاء الإرهابيين الذين يقاتلون ضد الجيش المصرى وأبنائه.

ولم يكن ذلك غريبًا، خاصة أن من قام بإعداد الفيلم وتنفيذه هو الإخوانى الشاب محمد ماهر عقل، الذى يقدم نفسه كوجه ليبرالى على منصات التواصل، لكنه أحد أبناء جماعة الإخوان، وكان والده هو القيادى الإخوانى ماهر عقل.

ويعد محمد ماهر عقل أحد أبرز وجوه منصة «+AJ»، وابنة أخته هى أسماء إسماعيل، التى تعمل كمسئول نشر فى منصات الإخوان التى تصدر نفسها كمواقع عابرة لكل الأفكار والأجناس، مثل «ساسة بوست» و«عربى بوست» و«نون بوست» التى يرأسها الفلسطينى وضاح خنفر، الذى كان يشغل منصب المدير العام لقناة الجزيرة حتى عام ٢٠١١، وتربطه علاقة قوية بعدد من التنظيمات الإرهابية، وبمواطنته الفلسطينية ديمة الخطيب، مديرة المنصة الرقمية.





النفوذ الصهيونى تسبب فى فصل محررين بسبب فيديو عن «الهولوكست»





بتاريخ ١٨ مايو ٢٠١٩ أصدرت «+AJ» بالعربى مقطع فيديو عن محرقة اليهود، تضمّن رأيًا يقول إن اليهود قاموا بتضخيم الواقعة، وإن رواية قتل ٦ ملايين يهودى عقب الحرب العالمية الثانية مختلقة من قبل الحركة الصهيونية، ولم تمر ساعة واحدة على نشر الفيديو حتى انقلبت مؤسسة «الجزيرة» بأكملها رأسًا على عقب، وتم حذف الفيديو من كل منصاتها، وإصدار بيان اعتذار باللغة الإنجليزية، رغم أن منصتها العربية هى التى نشرت الفيديو، لكن أحدهم قال: «نفهم ذلك الهلع.. إن اعتذاركم موجّه لأوروبا وأمريكا أسيادكم».

واندفعت ديمة الخطيب لتحميل المسئولية للمحررين، وقالت إن الفيديو تم تنفيذه دون إشراف تحريرى ولم يعرض عليها، وقامت بفصل محررين، هما: منى حوا فلسطينية الجنسية، والسورى عامر السيد، وانبرى كل العاملين بالمنصة للدفاع عن أنفسهم على صفحاتهم الشخصية، والتنديد بالفيديو الذى أساء لليهود، بل وطالبوا بفصل المحررين، وقال المدير التنفيذى ياسر بشر إنه برىء من الفيديو، مشيرًا إلى أن المنصة لا تقبل نشر هذا النوع من المحتوى أبدًا.



صحف عالمية تندد بـ«الجزيرة بلس» وتتهمها بشر الكراهية

ليست مصر والسعودية والإمارات فقط التى تتعرض لخطر الدعاية القطرية، لكن سبق وحذرت صحيفتا «ليبراسيون» و«ماريان» الفرنسيتان من «+AJ» الناطقة بالفرنسية، وذكرت الصحيفتان فى تقاريرهما ما يفيد بأن هذه المنصة تتبع أسلوبًا خبيثًا فى نشر الكراهية وخدمة الجماعات المتطرفة، عن طريق نشر محتوى يغوى الشباب، خاص بالأقليات فى العالم، لكسب التعاطف ما يجعلهم ساخطين على الآخرين.

وقالت «ليبراسيون» إن المنصة تستهدف الشباب الذين يحملون الشهادات العليا والمفرطين فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، لتغذيتهم بكراهية المجتمع، وإضفاء القصص الإنسانية على شخصيات إرهابية وجماعات مسلحة.

وهاجمت «ماريان» المنصة قائلة إنها وسيلة تحريض غير مباشرة تحت غطاء ومسميات ليبرالية، إذ تقدم نفسها على أنها عبارة عن وسائط عبر الإنترنت للأجيال المتصلة والمنفتحة على العالم للدفاع عن حقوق المرأة والأقليات والكفاح ضد العنصرية.







لا تستخدم وصف «إرهاب أو إرهابى» مراعاة لشعور الجماعة





فى مقطع أصدرته المنصة الناطقة باللغة الإنجليزية، لأحد صحفييها، يدعى طارق أبوسبير، تحت عنوان «لماذا لا نستخدم كلمة إرهابى أو إرهاب؟»، ادّعى الصحفى أن السر وراء ذلك هو أنه لا يوجد تعريف محدد لكلمة إرهابى تتفق عليه الجهات الدولية، وقال إن وصف إرهابى كان يستخدم لوصف الحركات الثورية عبر التاريخ وبعض الحكومات وبعض الجماعات التى تميل إلى العنف، قائلًا: «لذلك وجدنا من الأدق ألا نستخدم كلمة إرهابى، حتى يحدد لنا العالم والأمم المتحدة بالضبط تعريفًا دقيقًا للإرهاب».

وبسبب هذا الفيديو نالت المنصة هجومًا كبيرًا من الجمهور الأجنبى، وعلّق له أحدهم قائلًا: «نعم يا عزيزى، نحن نعلم جيدًا لماذا منصتك لا تستخدم وصف إرهابى على الجماعات الإرهابية، تعرف لماذا؟.. لأن قطر التى تؤويك هى التى ترعى هذه الجماعات وتمولها، ببساطة هذا كل ما فى الأمر».





هل تأسست على منهج وسُنّة حسن البنا؟





الإعلام كأداة فكرة قديمة فى تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية، بدأت بتأسيس مجلة «الإخوان المسلمين» عام ١٩٣٣، وبعدما تمت مصادرتها أسسوا مجلة أخرى بعنوان «النذير»، لكنها توقفت، فأخذوا يتسترون وراء مجلات لا ترفع شعار الإخوان، مثل مجلة «المباحث القضائية» للهجوم على خصومهم.

وبالنظر إلى ما تقوم به جماعة الإخوان حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعى، وشرائها صفحات بالملايين، والوقوف وراء منصة مثل «+AJ» للوصول إلى الناس فى ثوب غير ثوبها وشعارات غير شعاراتها، نجد أن الجماعة مستعدة أن تفعل أى شىء، والتنازل عن أى شىء، حتى تحقق مشروعها القديم، وأن تسود وتحكم الوطن العربى.

وتستخدم الجماعة على منصة «الجزيرة بلس» وأشبالها طريقة السخرية من الحكومات والتشهير برموز الدولة المصرية والاستهزاء بالقرارات الاقتصادية، وهو نهج قديم اتبعته لاغتيال خصومها معنويًا ونفسيًا، وكان ذلك عن طريق مجلتها «الكشكول الجديد» التى أصدرتها عام ١٩٤٨، وكانت تستخدم فن الكاريكاتير والسخرية للانتقام من خصمها اللدود، حزب الوفد وأعضائه، حسب ما ذكره الباحث أحمد بان.

وقال «بان»، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن خيرت الشاطر طلب من بعض الشباب داخل الجماعة أن يؤسسوا منصات إعلامية فى الخارج لا ترفع شعارات الإخوان، وأن يتوغلوا فى كل المؤسسات الأجنبية، ولا يعلنوا انتماءاتهم، وأن يوظفوا المحتوى داخل هذه المؤسسات بما يخدم الجماعة ومصالحها وأفكارها بطريقة غير معلنة وغير مباشرة.

لذلك تضم قناة «الجزيرة بلس» عددًا كبيرًا من شباب الإخوان، والشباب الإسلامى من الدول العربية الذين يحملون أفكارًا تتسق مع الجماعة وميولها، وتستخدمهم وتوظفهم لممارسة الزيف الإعلامى والتشويه وتكثيف الحملات ضد مصر والسعودية والإمارات، لكن برداء جديد ومنظومة إعلامية مبتكرة، بعدما فقدت المنصات الرئيسية التليفزيونية المصداقية بسبب توجهها المباشر الفج.

وكانت دراسة قدمها الإعلامى فالح الذيبانى، فى ٢٠١٧، قد كشفت عن أن هذه المنصة بكل لغاتها قد نشرت ٢٠ ألف مادة عن السعودية فى ثلاثة أشهر، واختلقت الأخبار غير الصحيحة بشأن الحجاج القطريين وادعاءات حول تسييس الحج، ومنع القطريين.

وذكرت الدراسة أن السعودية تصدرت قائمة الأخبار التحريضية التى نشرتها وسائل إعلام قطرية بنسبة ٤٨٪، تلتها الإمارات بنسبة ٢٢٪، ثم البحرين ١٦٪، وجاءت مصر فى المرتبة الرابعة بنسبة ١٤٪، فى الفترة بين الخامس من يونيو حتى الخامس من سبتمبر ٢٠١٧.





