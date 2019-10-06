نبيل قروي من محبسه للتونسيين: رغم الظلم فزنا بانتخابات النواب

أعرب نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، عن شكره لجميع الناخبين الذين دعموا حزبه في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم، مؤكدًا انتصار حزب قلب تونس بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعيّة.



وقال "القروي"، في بيان من سجنه، حيث إنه موقوف منذ أغسطس الماضي على ذمة قضايا غسيل أموال "أيتها التونسيّات والتونسيّون شكرا، فرغم كلّ ما تعرّضنا له من ظلم وتشويه، ورغم وجودي في السجن فقد نجحنا في الدّور الأوّل للرئاسيّة ونحن الآن مرشّحون للدور الثاني".



وأضاف "اليوم تتعزّز انتصاراتنا بحصول حزبنا حزب قلب تونس الفتِيّ على المرتبة الأولى بمجلس نواب الشعب حيث اخترتمونا لنمثّل صوتكم العالي وحلمكم بتونس جديدة وأفضل، وأنتم باختياركم تحمّلوننا مسئوليّة تشكيل الحكومة الجديدة".



وأوضح القروي أنه يعلم منذ الآن أنّهم يواجهون صعوبات عدة بالنظر إلى توزيع التمثيليّة الذي أفرزته الانتخابات اليوم، مؤكدا أنه سيعمل على تشكيل حكومة قريبة من هموم الشعب وتطلعاته وانتظاراته تقطع مع التهميش والفقر وتفتح أبواب الأمل لتونس جديدة ذات سيادة متضامنة ومزدهرة وطموحة.



وأضاف البيان "لتحقيق ذلك فإنّ حزب قلب تونس يفتح يديه لكلّ القوى والأحزاب الديمقراطية التقدمية والشخصيات الوطنيّة التي تسعى لإنقاذ البلاد والواعية بخطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به بلادنا، ونحن نعد شعبنا العزيز أنّنا سننطلق منذ الليلة في التفاوض والمشاورات".



وأكد القروي أن حزبه سيعمل على إشراك أهم المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسيّ للشغل والاتحاد التونسيّ للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة واتحاد الفلاحين والاتحاد الوطني للمرأة في التشاور وعرض برنامج قلب تونس لتلقي اقتراحاتها وتصوراتها لإثرائه.



وأعلنت تونس، مساء اليوم الأحد، عن انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية حيث تم التصويت لمدة يوم واحد في الداخل والخارج.



وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في وقت سابق اليوم عن وصول نسبة المشاركين في الانتخابات التشريعية إلى 23% من إجمالي الناخبين في الداخل فيما بلغت نسبة المصوتين في الخارج 12%.