الأحد 06 أكتوبر 2019 الموافق 07 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نبيل قروي من محبسه للتونسيين: رغم الظلم فزنا بانتخابات النواب

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:06 م
نبيل القروي
نبيل القروي
محمد عمر
طباعة
أعرب نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، عن شكره لجميع الناخبين الذين دعموا حزبه في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم، مؤكدًا انتصار حزب قلب تونس بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعيّة.

وقال "القروي"، في بيان من سجنه، حيث إنه موقوف منذ أغسطس الماضي على ذمة قضايا غسيل أموال "أيتها التونسيّات والتونسيّون شكرا، فرغم كلّ  ما تعرّضنا له من ظلم وتشويه، ورغم وجودي في السجن فقد نجحنا في الدّور الأوّل للرئاسيّة ونحن الآن مرشّحون للدور الثاني".

وأضاف "اليوم تتعزّز انتصاراتنا بحصول حزبنا حزب قلب تونس الفتِيّ على المرتبة الأولى بمجلس نواب الشعب حيث اخترتمونا لنمثّل صوتكم العالي وحلمكم بتونس جديدة وأفضل، وأنتم باختياركم تحمّلوننا مسئوليّة تشكيل الحكومة الجديدة".

وأوضح القروي أنه يعلم منذ الآن أنّهم يواجهون صعوبات عدة بالنظر إلى توزيع التمثيليّة الذي أفرزته الانتخابات اليوم، مؤكدا أنه سيعمل على تشكيل حكومة قريبة من هموم الشعب وتطلعاته وانتظاراته تقطع مع التهميش والفقر وتفتح أبواب الأمل لتونس جديدة ذات سيادة متضامنة ومزدهرة وطموحة.

وأضاف البيان "لتحقيق ذلك فإنّ حزب قلب تونس يفتح يديه لكلّ القوى والأحزاب الديمقراطية التقدمية والشخصيات الوطنيّة التي تسعى لإنقاذ البلاد والواعية بخطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به بلادنا، ونحن نعد شعبنا العزيز أنّنا سننطلق منذ الليلة في التفاوض والمشاورات".

وأكد القروي أن حزبه سيعمل على إشراك أهم المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسيّ للشغل والاتحاد التونسيّ للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة واتحاد الفلاحين والاتحاد الوطني للمرأة في التشاور وعرض برنامج قلب تونس لتلقي اقتراحاتها وتصوراتها لإثرائه.

وأعلنت تونس، مساء اليوم الأحد، عن انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية حيث تم التصويت لمدة يوم واحد في الداخل والخارج.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في وقت سابق اليوم عن وصول نسبة المشاركين في الانتخابات التشريعية إلى 23% من إجمالي الناخبين في الداخل فيما بلغت نسبة المصوتين في الخارج 12%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القضاء التونسي يجمد أموال مُرشح للرئاسة ويمنعه من السفر

فترة الترشح للانتخابات التشريعية التونسية تنتهي اليوم

حملة نبيل القروي الانتخابية تطالب بالإفراج عنه

خريطة أحزاب تونس بانتخابات البرلمان.. هل يسيطر المستقلون؟

موضوعات متعلقة

منذ يومين

فيديو.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى باسم يوسف

منذ يوم

بعد تصريحات بن سلمان.. إيران تدعو الكويت للوساطة

منذ أقل من ساعتين

"الكارثة".. هكذا وصفت ابنة موشي دايان حرب أكتوبر في روايتها

منذ حوالي 6 ساعات

انتصار السيسي: نصر أكتوبر نموذج في الفدائية من أجل أرضنا المقدسة

ads

الصور

image description

صور احتفالات المصريين بنصر السادس من أكتوبر

image description

صور.. خماسية الأهلى فى أسوان

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

image description

مباراة الزمالك والمقاصة في صور

الأكثر قراءة

يلا شوت Juventus HD.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر اليوم | ماتش يوفنتوس ضد إنتر ميلان بجودة عالية HD بدون تقطيع

حفل زفاف يجمع تامر حسنى وصفاء أبوالسعود.. صور

تعديل موعد إذاعة فيلم "الممر" على القناة الأولى

وزير الداخلية الفرنسي يقرّ بوجود "ثغرات" في تتبع منفذ اعتداء باريس

أيام زمان

يوسف وهبي.. فنان آمن بعالم الأرواح واستخدمها للتداوي

فيديو نادر.. زيارة الرئيس السادات والملك فيصل بن عبدالعزيز لخط بارليف

فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس السادات من المستشفى ودفنه

حسن الإمام يُقبل "ركب" الراحل حسين رياض.. تعرّف على القصة

الصحة

تعرف على أفضل السوائل لترطيب الجسم

دراسة: السرطان أقل نشاطًا مع التقدم في العمر

دراسة: الإفراط فى تناول سكر الفاكهة يتساوى مع زيادة الدهون

تطبيق جديد للكشف عن العلامات المبكرة لسرطان العين بين الأطفال

الرئيس نيوز

"الكهرباء" تعلن: وظائف خالية لجميع الموهلات وبدون.. بهذه الشروط

نقل إعتماد خورشيد إلى العناية المركزة بمستشفى الجلاء العسكري

غدا.. جنايات المنصورة تبدأ أولى جلسات محاكمة جدة الطفلة "جنة"

"مستقبل وطن": السيسي بطل الحرب على الإرهاب ورائد التنمية والبناء

منوعات

ابتكار علاج جديد لإصلاح إصابات الدماغ

فيلم الجوكر يثير جدلا عالميا

مشروع "يابانى- تايلاندى" لبحث مشكلات المخلفات البلاستيكية بجنوب شرق أسيا

مصرع طيارين هنديين جراء تحطم طائرة تدريب خفيفة

كشكول

أسيوط... طالب يشعل النيران في فصله انتقاما من إدارة المدرسة

ألسن عين شمس تهنئ الشعب المصري بإنتصارات أكتوبر المجيدة

"كرنفال المدينة" مبادرة إبداعية تنطلق بجامعة القاهرة

إعفاء طلاب الإعاقة والمتحررين من الأمية من المصروفات الدراسية

إسلام سياسي

إخوانى منشق يكشف خطة الجماعة الإرهابية الفترة المقبلة

خبير أمني: سوابق الإخوان لتخريب الدولة فشلت جميعها

"دينية البرلمان" تنظم مؤتمرًا لبحث آليات تجديد الخطاب الديني

باحث إسلامي:"الإرهابية" ستلعب على سلاح الشائعات لفترة طويلة


زيت وسكر

“الكهرباء” تعلن عن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات.. بهذه الشروط!

“السجائر الإلكترونية” بها سم قاتل.. التفاصيل!

“كهرباء قنا” تواصل ملاحقة سارقي التيار

“تموين الإسكندرية” تؤكد انتظام الصرف التمويني

مقالات الرأي
د. منى حلمى
غاندى الذى هزم الإمبراطورية التى لم تكن تغيب عنها الشمس
مؤمن المحمدي
عوف الأصيل
ماجد حبته
معركة السد
يوسف إدوارد
الأيدي "الناقمة"
المزيد

الثقافة

محاضرة عن انتصارات أكتوبر بمكتبة إمبابة العامة.. الثلاثاء

"الكارثة".. هكذا وصفت ابنة موشي دايان حرب أكتوبر في روايتها

رواية مفقودة.. ديوان جديد لـ وائل السمري عن "هيئة الكتاب"

احتفالية فنية بذكرى أكتوبر بقصور ثقافة القليوبية

صفحتنا ع الفيس بوك