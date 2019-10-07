حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 6 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: لا تفكر في العمل بشكل دائم كما تفعل هذه الأيام، احصل لنفسك على فرصة للراحة كل فترة لأنك بحاجة حقًا إلى هذه الراحة.



عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن مكاسب عبر بعض الشراكات حتى العاطفية منها، تلمس دعمًا ومساعدة، ولن تشعر بالوحدة.



صحيًا: يهدّد أمر ما سلامتك ويعيد ما حصل معك سابقًا، وتتزوّد حيويّة كبيرة وعزيمة قوي.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

