حظك اليوم.. برج العقرب الإثنين 6 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: لا يناسبك المثلث الفلكي بين الدلوبرج خصمك والميزان المواجه لبرجك تجنّب النزاعات والصراعات وحاول أن تعزّز طاقاتك الإبداعية والفكرية ومهاراتك في التواصل والاتصال.



عاطفيًا: يطرأ اليوم ما يجعلك تستفيد بشكل كبير من ظروف عامة مناسبة بغية ترسيخ أسس العلاقة مع الشريك وتمتينها.



صحيًا: لا تكثر من المشروبات الروحية في السهرات، واكتف بالقدر القليل منها.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

