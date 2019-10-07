حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 7 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: يساعدك المثلث الفلكي بين القمر من الدلو والشمس من برجك على تحقيق بعض الطموحات والمشاريع، وتنكب على عمل جديد وتحقق إنجازًا مهمًا وغير مسبوق تستحق عليه التهنئة.



عاطفيًا: تعيش أحلامًا سعيدة وتنطلق مغامرًا في مجالات جديدة تشرق بجاذبية قصوى وتسجل نجاحًا في علاقاتك واتصالاتك.



صحيًا: استعض عن شرب المياه الغازية بالمياه العادية وخصوصًا تلك الغنية بالمعادن.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.