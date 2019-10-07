الإثنين 07 أكتوبر 2019 الموافق 08 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العذراء الإثنين 6 أكتوبر 2019

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:14 ص
جريدة الدستور
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج العذراء قالت:

مهنيًا: يوم إيجابي يقدم لك نوع من تفاهم وتوافق وانسجام وضرورة ترتيب الأمور المستعجلة والمسائل المهمة والأوراق القانونية والاستشفائية.

عاطفيًا: نسيان الصراعات القديمة مع الشريك يجعلك تشعر بمدى روعة قربك منه وإعادة الاستمتاع بالذكريات المشتركة بينكما وكأنكما فى بداية حب جديد.

صحيًا: مهما بلغ حجم المشاغل اليومية، يبقى أمامك بعض الوقت لممارسة الرياضة.

قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على هدية الرئيس السادات للزعيم عادل إمام.. (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

حفل زفاف يجمع تامر حسنى وصفاء أبوالسعود.. صور

منذ حوالي 14 ساعة

وثائق سرية أمريكية تكشف بطولات الجيش المصري بـ"حرب النصر"

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس "القابضة للتشييد": إعادة هيكلة شاملة للشركات

ads

الصور

image description

تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة

image description

صور احتفالات المصريين بنصر السادس من أكتوبر

image description

صور.. خماسية الأهلى فى أسوان

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

الأكثر قراءة

يلا شوت Juventus HD.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر اليوم | ماتش يوفنتوس ضد إنتر ميلان بجودة عالية HD بدون تقطيع

حفل زفاف يجمع تامر حسنى وصفاء أبوالسعود.. صور

"فخر العسكرية المصرية".. ماذا تعرف عن اللواء عبدالقوي الشافعي؟

أديب يفحم "الجزيرة": "الشريط الضيق ده أد قطر 4 مرات"

أيام زمان

مقلب زهرة العلا في جارها التركي.. وقصة عفريت الفسيخة

يوسف وهبي.. فنان آمن بعالم الأرواح واستخدمها للتداوي

فيديو نادر.. زيارة الرئيس السادات والملك فيصل بن عبدالعزيز لخط بارليف

فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس السادات من المستشفى ودفنه

الصحة

6 أشياء تصيبك بالأرق.. احذرها

عصير البرتقال يزيد احتمالات الإصابة بالسكري

وصفة طبيعية للتخلص من التجاعيد

دراسة: مشاهدة الأفلام تسرع الشيخوخة

الرئيس نيوز

أردوغان سيلتقي ترامب الشهر المقبل للتباحث بشأن المنطقة الآمنة في سوريا

الجندي يحتفي بنصر أكتوبر: "لو الجزيرة في زمن الحرب لأشادت بإسرائيل"

بصور السيسى والأعلام..الجالية المصرية بأمريكا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

أحمد موسى: الإخوان قتلة لم يشاركوا فى حرب أكتوبر

منوعات

العثور على حشيش داخل "دورة مياه" بمساحة 500 متر مربع في إيطاليا

"جوجل" تُطلق ميزة جديدة للعديد من تطبيقاتها

ابتكار علاج جديد لإصلاح إصابات الدماغ

رائدا فضاء يستبدلا بطاريات المحطة الدولية

كشكول

"زيدان": ندعم ريادة الأعمال بالمدارس الفنية من أجل التنمية المستدامة

"التعليم الفني" ينتهي من تدريب تخصصات الزخرفة والأثاث علي مناهج " الجدارات"

أسيوط... طالب يشعل النيران في فصله انتقاما من إدارة المدرسة

ألسن عين شمس تهنئ الشعب المصري بإنتصارات أكتوبر المجيدة

إسلام سياسي

إخوانى منشق يكشف خطة الجماعة الإرهابية الفترة المقبلة

خبير أمني: سوابق الإخوان لتخريب الدولة فشلت جميعها

"دينية البرلمان" تنظم مؤتمرًا لبحث آليات تجديد الخطاب الديني

باحث إسلامي:"الإرهابية" ستلعب على سلاح الشائعات لفترة طويلة


زيت وسكر

بشرى سارة لمرضى جفاف العين

“الإسكان” تؤكد الإلتزام بالبرامج الزمنية للعاصمة الإدارية

أسعار الذهب بنهاية 6 أكتوبر

“المالية” توافق علي نقل المنتدبين على 775 درجة شاغرة بالجمارك

مقالات الرأي
كريم عبدالعاطي
لماذا الشفافية؟
د. محمد السيد سالم
مصر من الفراغ إلي العمق الأفريقي
د. منى حلمى
غاندى الذى هزم الإمبراطورية التى لم تكن تغيب عنها الشمس
مؤمن المحمدي
عوف الأصيل
المزيد

الثقافة

فعاليات احتفال الأوبرا بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

نضال الجيش المصري في احتفالية فنية بعنوان "يوم النصر" بالإسكندرية

سمير قسيمي: حياة بائسة أن نختار إما الموت عزلة أو العيش خائفين

4 شعراء يهود يكتبون عن حرب أكتوبر: أصبح لون الرمال أحمر

صفحتنا ع الفيس بوك