حظك اليوم.. برج الأسد الإثنين 6 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم بعض الشدائد المهنية أو مسؤولية طارئة تخرجك من الروتين المعتاد، ما يعرّضك لانقلابات مفاجئة، لذا إحم مصالحك ولا تعرّض سمعتك للخطر.



عاطفيًا: تعيش أوقاتًا ضاغطةً تتطلب منك حنكة وروية، المهم أن تبقى هادئًا مسايرًا وصابرًا، وتناقش أمرًا مع الشريك أو تعيش قصة رومنسية خطيرة.



صحيًا: اتبع العلاجات الطبيعية البسيطة وتخلَّ عن عاداتك القديمة السيئة، وحاول أن تعتمد على الخضار والفواكه لوجبة المساء، فهذا يريح معدتك أكثر.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.



