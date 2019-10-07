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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 7 أكتوبر 2019

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:12 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:
مهنيًا: وجود القمر في الدلو الشمس في الميزان يساهم في مساعدتك ونجاحك ويقدم لك النصائح والإرشادات، ويسهّل أمامك الطريق ويسمح لك بتحقيق حلم قديم.
عاطفيًا: حاول أن تغير طريقة تصرفك ولا تصطدم بالشريك، عبر عن آرائك وحدد الاولويات وتجاوب مع المستجدات بهدوء.
صحيًا: حاول زيادة كمية السوائل في جسمك بتناول المزيد من الخضراوات والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء.

جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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