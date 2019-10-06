ريم البارودي بإطلالة أنثوية حمراء في عيد ميلادها

شاركت الفنانة ريم البارودي، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها، أثناء احتفالها بعيد ميلادها والذي يوافق ذكرى نصر أكتوبر.



وتألقت "البارودي"، بإطلالة أنثوبة من الستان الأحمر، واعتمدت تسريحة شعر تناسبت مع إطلالتها الكلاسيكية، واعتمدت مكياج ترابي ناعم.



وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها.



يُذكر أن الفنانة ريم البارودي من مواليد 6 أكتوبر 1978، حيث تبلغ من العمر 41 عامًا.