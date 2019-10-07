حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 7 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: الظرف الراهن يفرض عليك الحذر والحيطة، لكن ذلك سرعان ما يتبدل لمصلحتك لاحقًا.



عاطفيًا: تلاحظ هذا اليوم ارتفاعًا في منسوب الرومانسية لدى الشريك، وهذه طبيعته الحقيقية، فلا تتفاجأ.



صحيًا: الفاكهة والخضار الملوّنة، والحبوب الكاملة، كلها غنية طبيعيًا بمضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من الضرر ولعب دور حيوي لصحة الجسم.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.