حظك اليوم.. برج الحمل الاثنين 7 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: تتحسن المعنويات وتقوى التحالفات والحظوظ، وتفرح لانفراج مالي أو لجائزة معنوية، ويكون يومًا جيدًا لبحث المسائل المالية.



عاطفيًا: تتحمل مسؤولية شخصية عائلية أو عاطفية وتشعر بالضغوط، يوم مربك قليلًا تشعر خلاله بهشاشة احدى العلاقات، لست بحاجة إلى المشاكل كن مرنًا.



صحيًا: عليك اتباع نظام غذائي صحي ومفيد، وتحتاج إلى قضاء وقت من الراحة والاستجمام، لتستطيع العودة إلى العمل بنشاط وجد.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.