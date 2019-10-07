حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 7 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تتحسن المعنويات وتقوى التحالفات والحظوظ، وتفرح لانفراج مالي أو لجائزة معنوية، ويكون يومًا جيدًا لبحث المسائل المالية.

عاطفيًا: تتحمل مسؤولية شخصية عائلية اوعاطفية وتشعر بالضغوط، يوم مربك قليلًا تشعر خلاله بهشاشة احدى العلاقات، لست بحاجة إلى المشاكل كن مرنًا.

صحيًا: عليك اتباع نظام غذائي صحي ومفيد، وتحتاج إلى قضاء وقت من الراحة والاستجمام، لتستطيع العودة إلى العمل بنشاط وجد.



الثور

مهنيًا: الظرف الراهن يفرض عليك الحذر والحيطة، لكن ذلك سرعان ما يتبدل لمصلحتك لاحقًا.

عاطفيًا: تلاحظ هذا اليوم ارتفاعًا في منسوب الرومانسية لدى الشريك، وهذه طبيعته الحقيقية، فلا تتفاجأ.

صحيًا: الفاكهة والخضار الملوّنة، والحبوب الكاملة، كلها غنية طبيعيًا بمضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من الضرر ولعب دور حيوي لصحة الجسم.



الجوزاء

مهنيًا: وجود القمر في الدلو الشمس في الميزان يساهم في مساعدتك ونجاحك ويقدم لك النصائح والإرشادات، ويسهّل أمامك الطريق ويسمح لك بتحقيق حلم قديم.

عاطفيًا: حاول أن تغير طريقة تصرفك ولا تصطدم بالشريك، عبر عن آرائك وحدد الاولويات وتجاوب مع المستجدات بهدوء.

صحيًا: حاول زيادة كمية السوائل في جسمك بتناول المزيد من الخضراوات والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء.



السرطان

مهنيًا: أنت مليء بالطاقة وتحب فرص التحدي التي يأتي بها كل يوم جديد، جريء في الكلام إلى درجة ان أصحاب الأحاسيس المرهفة حولك يبتعدون عنك.

عاطفيًا: لا تندفع نحو الشريك بدون ضوابط، فهذا سيخلق عنده بعض النفور منك وتجنبك باستمرار.

صحيًا: العصبية الزائدة تضرك كثيرًا، فتش عن الهدوء لتكون أكثر قدرة على المواجهة.



الأسد

مهنيًا: يحمل اليك هذا اليوم بعض الشدائد المهنية او مسؤولية طارئة تخرجك من الروتين المعتاد، ما يعرّضك لانقلابات مفاجئة، لذا إحم مصالحك ولا تعرّض سمعتك للخطر.

عاطفيًا: تعيش اوقاتًا ضاغطةً تتطلب منك حنكة وروية، المهم ان تبقى هادئًا مسايرًا وصابرًا، وتناقش أمرًا مع الشريك أو تعيش قصة رومنسية خطيرة.

صحيًا: اتبع العلاجات الطبيعية البسيطة وتخلَّ عن عاداتك القديمة السيئة، وحاول أن تعتمد على الخضار والفواكه لوجبة المساء، فهذا يريح معدتك أكثر.



العذراء

مهنيًا: يوم إيجابي يقدم لك نوع من تفاهم وتوافق وانسجام وضرورة ترتيب الامور المستعجلة والمسائل المهمة والاوراق القانونية والاستشفائية.

عاطفيًا: نسيان الصراعات القديمة مع الشريك يجعلك تشعر بمدى روعة قربك منه وإعادة الاستمتاع بالذكريات المشتركة بينكما وكأنكما فى بداية حب جديد.

صحيًا: مهما بلغ حجم المشاغل اليومية، يبقى أمامك بعض الوقت لممارسة الرياضة.



الميزان

مهنيًا: يساعدك المثلث الفلكي بين القمر من الدلو والشمس من برجك على تحقيق بعض الطموحات والمشاريع، وتنكب على عمل جديد وتحقق إنجازًا مهمًا وغير مسبوق تستحق عليه التهنئة.

عاطفيًا: تعيش احلاما سعيدة وتنطلق مغامرا في مجالات جديدة تشرق بجاذبية قصوى وتسجل نجاحًا في علاقاتك واتصالاتك.

صحيًا: استعض عن شرب المياه الغازية بالمياه العادية وخصوصًا تلك الغنية بالمعادن.



العقرب

مهنيًا: لا يناسبك المثلث الفلكي بين الدلو برج خصمك والميزان المواجه لبرجك تجنّب النزاعات والصراعات وحاول أن تعزّز طاقاتك الإبداعية والفكرية ومهاراتك في التواصل والاتصال

عاطفيًا: يطرأ اليوم ما يجعلك تستفيد بشكل كبير من ظروف عامة مناسبة بغية ترسيخ أسس العلاقة مع الشريك وتمتينها.

صحيًا: لا تكثر من المشروبات الروحية في السهرات، واكتف بالقدر القليل منها.





القوس

مهنيًا: لا تفكر في العمل بشكل دائم كما تفعل هذه الأيام، احصل لنفسك على فرصة للراحة كل فترة لأنك بحاجة حقًا إلى هذه الراحة.

عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن مكاسب عبر بعض الشراكات حتى العاطفية منها، تلمس دعمًا ومساعدة، ولن تشعر بالوحدة.

صحيًا: يهدّد أمر ما سلامتك ويعيد ما حصل معك سابقًا، وتتزوّد حيويّة كبيرة وعزيمة قوي.



الجدي

مهنيًا: تتقدم بخطى ثابتة نحو الافضل سيفتح لك بحيث تكون الابواب مفتوجة امام مكافآت ممتازة فتتمتع بحيوية مضاعفة وتتعزز الروابط والشراكات على انواعها.

عاطفيًا: لا تتسرع في إصدار الأحكام على الشريك، بل امنحه الفرصة للدفاع عنه نفسه وتبرير موقفه حتى تحافظ على حبكما.

صحيًا: عليك اتباع نظام غذائي له فاعلية أكبر من النظام الغذائي الذي تتبعه حتى تحصل على النتيجة المرجوة وتفقد المزيد من الوزن.



الدلو

مهنيًا: لا تتوقف عند العراقيل بل سر إلى الإمام، صوِّب بوصلتك بمهارة وسوف تبلغ هدفك، وتتقدم بفكرة جديدة أو بمشروع يفتح أمامك آفاقًا متعددة.

عاطفيًا: تجد نفسك قادرًا على اتخاذ خطوة مناسبة لدعم العلاقة العاطفية منطلقًا من أسس متينة وسليمة، وتطرح أفكارًا وحلولًا لمشاكل صعبة.

صحيًا: تستعيد عافيتك وحيويتك هذا اليوم، وتشعر أنك تستطيع القيام بأعمالك المتعددة من دون إرهاق، ولكن تريث واستفد من هذه الحيوية ولا تبذرها كلها.



الحوت

مهنيًا: وجود القمر في الدلو يسبب لك التوتر والضوط ويمتحن برودة اعصابك وقدرتك على تحمل الضغوط حاول أن تنسق جيدا بين الواجبات المهنية والعائلية

عاطفيًا: يترجم الحب بحماسة للعمل أو لفكرة أو لقضية، كما لإنسان أو أي خيار، تحلق، يا عزيزي، في عالم من المشاعر السعيدة.

صحيًا: تمر بيوم متشنج ينعكس توترًا شديدًا في الأعصاب، سيطر على نفسك وحاول أن تسترخي ولا تهمل حالتك هذه.