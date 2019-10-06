أرسنال يفوز علي بورنموث 1/صفر في الدوري الإنجليزي

فاز نادي أرسنال على ضيفه بورنموث بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، بملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.



وسجل هدف الأرسنال الوحيد، المدافع البرازيلي ديفيد لويز في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول.



وبهذا الانتصار رفع الأرسنال رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 11 في المركز العاشر.